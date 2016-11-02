На рынке корпоративных облигаций может быть новый рекорд в этом году

В октябре было много поглощений, и для их финансирования компании будут размещать долги

Размер объявленных сделок по слияниям и поглощениям, для совершения которых понадобится долговое финансирование, увеличился с $246 млрд в конце сентября до $460 млрд (данные Bank of America Merrill Lynch, BofA). «Мы думали, что размещения корпоративных долгов замедлятся в следующем году, но пришлось эти взгляды пересмотреть», – сказал FT специалист Barclays по долгам с инвестиционным рейтингом Жюстен д’Эрколь.

В октябре компании объявили о сделках на $502,8 млрд (данные Dealogic), это седьмой результат за историю на глобальном рынке слияний и поглощений. В США было объявлено о сделках на $329,1 млрд, что немного меньше рекорда, установленного в июле 2015 г. «Октябрь действительно выдался урожайным, и отчасти это случайность, – цитирует FT сооснователя Centerview Partners Блэра Эфрона, – но важно, что гендиректора и советы директоров верят, что глобальная экономика и экономика США будут медленно, но уверенно расти в ближайшие 1,5–2 года».

Крупнейшее поглощение, о котором было объявлено в октябре, – покупка телекоммуникационной компанией AT&T конгломерата Time Warner за $85 млрд, – включает в себя бридж-кредит на $40 млрд, предоставленный JPMorgan и BofA, который впоследствии предполагается заменить долгосрочным долгом. Рынок ожидает, что General Electric, объединяющая свой нефтегазовый бизнес с Baker Hughes, тоже будет размещать бонды для финансирования этой сделки, а CenturyLink уже сообщила, что займет $7 млрд на покупку Level 3 Communications.

С начала года в мире было размещено $5,8 трлн долгов (+9% к прошлому году), показывают данные Dealogic. В США банки и другие компании разместили $1,4 трлн бондов, и при таком темпе этот год может стать рекордным.

«Этот рынок сейчас под сильным влиянием политики качественного смягчения центробанков», – говорит специалист Mizuho по долгам с инвестиционным рейтингом Джеймс Шепард. По его словам, рынок бондов сейчас единственный, где можно получить стабильный доход.

Из-за продолжающейся политики низких ставок уже более $12 трлн облигаций торгуются с отрицательной доходностью, поэтому на инструменты, приносящие стабильный, пусть даже и невысокий доход, спрос сейчас большой. «Нет сомнений, что этот спрос способствовал некоторым поглощениям», – говорит директор Pimco по инвестициям в долговые инструменты Марк Кисел. В 2016 г. крупнейшие выпуски облигаций разместили Anheuser-Busch InBev ($46 млрд) и Dell ($20 млрд). Оба размещения были нужны для финансирования сделок, и оба были быстро раскуплены инвесторами.