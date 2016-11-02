АКРА присвоило первый кредитный рейтинг

Наивысший рейтинг АКРА по национальной шкале (ААА) получил НКЦ, выполняет функции центрального контрагента в структуре группы Московской биржи. Агентство указывает на «практически монопольное положение» НКЦ на рынке, высокие стандарты корпоративного управления и достаточность капитала. По прогнозу АКРА, достаточность основного капитала НКЦ останется выше 11% в ближайшие 12–18 месяцев. На 1 октября этот норматив (Н1.2, минимальное значение – 6%) у НКЦ превышал 11,9%. Московская биржа планирует к концу 2016 г. увеличить капитал НКЦ почти с 50 млрд до 58,5 млрд руб.

В то же время АКРА обращает внимание на существенный размер активов НКЦ, подверженных рыночному риску: он в 2,5 раза превышает капитал. Это компенсируется практически минимальным кредитным риском дефолта контрагентов. «Это достигается за счет четко структурированной системы риск-менеджмента, нескольких уровней защиты (в том числе выделенного капитала) и принципов локализации дефолтов», – пишут аналитики АКРА.

У НКЦ многоуровневая система риск-менеджмента: если участник клиринга допустил дефолт, то убытки покрываются за счет клирингового обеспечения этого участника, затем – его взносом в гарантийный фонд, затем – выделенным капиталом НКЦ (сейчас 6,5 млрд руб.). В июле НКЦ ввел еще один уровень защиты – обеспечение под стресс, его вносят контрагенты, открывая крупные позиции.

У НКЦ есть рейтинг от агентства Fitch – он также на высшем уровне ААА, т. е. на три ступени выше суверенного (BBB-). НКЦ может повысить требования к залоговому обеспечению при стрессовых событиях, как в декабре 2014 г., а сумма залогового обеспечения существенно превышает потенциальные убытки при дефолте контрагента, напоминает Александр Данилов из Fitch: «НКЦ не понес убытков от дефолтов контрагентов во время кризиса 2008 г. или при вынужденных закрытиях позиций, которые имели место с тех пор, за исключением очень небольшого убытка в 2013 г.».

«В этом суть деятельности центрального контрагента – брать на себя риски рынка. Надежность наших подходов и механизмов риск-менеджмента подтверждена: рынок успешно прошел через турбулентность последних лет», – говорит предправления НКЦ Алексей Хавин.