Центробанк, похоже, добился контроля над аудиторами

Статья опубликована в № 4196 от 03.11.2016 под заголовком: Аудит на контроле у ЦБ

ЦБ может получить полномочия по лицензированию и контролю за аудиторскими компаниями – на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова уже обсуждались необходимые для этого поправки в законы «О банках и банковской деятельности» и «Об аудиторской деятельности», передал вчера «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Представитель секретариата Шувалова подтвердил, что это действительно обсуждалось: есть поручение «проработать вопрос о передаче от Минфина Банку России полномочий по регулированию аудиторов».

Сейчас Минфин ведет реестр саморегулируемых организаций аудиторов (СРО), которые сами контролируют качество работы своих участников. Лицензирование аудиторов было отдано на откуп СРО с 2010 г., чем ЦБ был недоволен. Специальный порядок существует для аудиторов, обслуживающих банки, страховщиков, частные пенсионные фонды, эмитентов ценных бумаг, – их контролирует Федеральное казначейство.

Весной бывший зампред Центробанка Михаил Сухов сообщил, что регулятор ограничит допуск недобросовестных аудиторов к работе с банками. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ направлял в Минфин информацию о недобросовестных аудиторах, однако не получил обратной связи от Минфина.

Вскоре ЦБ предложил включить в черную базу данные об аудиторах, которые выносили заключения, признанные судом заведомо ложными, и ввести для них уголовную ответственность за достоверность заключений.

Представитель ЦБ не стал комментировать итоги совещания у Шувалова, но отметил, что они вместе с Минфином работают над предложениями, согласно которым проводить аудит наиболее значимых финансовых организаций и публичных компаний смогут только компании, аккредитованные ЦБ. А кроме того, они обсуждают, как наделить ЦБ полномочиями по контролю за качеством работы аудиторов.

Решение о лицензировании аудиторских компаний, с одной стороны, будет шагом назад, считает партнер BDO Денис Тарадов: «В прошлом у компаний были отдельные лицензии на аудит банков, страховых компаний и проч.». Но в текущих условиях это, возможно, будет и правильным – аудировать банки должны аудиторы с опытом и хорошими сотрудниками, размышляет он, замечая, что лицензирование, безусловно, ограничит конкуренцию.

«Российский аудит находится в плачевном состоянии. Чтобы изменить эту ситуацию, составной частью реформы могла бы быть замена регулятора: ЦБ, как никто другой, заинтересован в повышении качества аудита», – констатирует председатель центрального совета СРО «Аудиторская палата России» (АПР) Александр Турбанов. Одна из причин проблемы, считает он, в том, что механизм саморегулирования так и не был запущен из-за некоторых законодательных положений и «позиции профильного департамента нынешнего регулятора», который не заинтересован в существовании подлинного саморегулирования.

Он уверяет, что СРО «задают вопросы тем аудиторам, которые работали с рухнувшими банками. Но эффективность контроля за членами СРО находится не на должном уровне».

Последствия отзывов банковских лицензий ложатся в том числе на плечи ЦБ, поэтому его желание очистить рынок от недобросовестных аудиторских компаний вполне понятно, говорит гендиректор СРО «Содружество» Ольга Носова. Условия аккредитации аудиторов со стороны ЦБ требуют обсуждения – важно, чтобы они не были чрезмерно жесткими.

Квалифицированных аудиторов, работающих именно в банковской сфере, сейчас очень мало, напоминает гендиректор «Финэкспертизы» Наталья Борзова (входит в совет АПР), сократится количество компаний и, скорее всего, оставшегося ресурса не хватит. АПР, которая столкнулась с проблемой по конкретной жалобе, инициативно проверила своих членов, у которых были ситуации, когда выдавались положительные заключения, а после были отозваны лицензии. Нарушений там не выявили.