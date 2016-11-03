ВТБ продал однодневных бондов на 36 млрд рублей

ВТБ в четверг, 3 ноября, разместил однодневных биржевых облигаций серии КС-1-6 на сумму в 35,9 млрд руб. из предложенных 50 млрд руб., свидетельствуют данные Московской биржи. Всего удовлетворена 51 заявка. Бумаги размещались по цене 99,8905% от номинала (доходность 10% годовых). Таким образом, доход по одной облигации номиналом 1000 руб. составит 1,1 руб. Сбор заявок перед праздничными днями прошел с 15.00 мск по 15.30 мск.

О планах выпустить новый инструмент для российского рынка госбанк рассказал в середине сентября. Величина программы однодневных бондов – 5 трлн руб. с расчетом на непрерывные размещения в течение двух-трех кварталов. Пресс-служба кредитной организации сообщала, что время размещения выбрано специально – в период закрытия рынка межбанковского кредитования (МБК), что сохраняет для инвесторов возможность разместить средства в ЦБ, если по облигациям ВТБ заявка не будет удовлетворена. Погашение в 12.00 мск следующего дня предоставит держателям возможность использовать эти средства для стандартных банковских платежей. В качестве ориентира доходности ВТБ называл коридор между ставками ЦБ и МБК.

Первые шесть выпусков не пользовались популярностью. Дебютный выпуск банк разместил 24 октября. Тогда были куплены бонды лишь на 3 млрд руб. из предложенных 25 млрд руб. Последующие пять выпусков также не вызвали ажиотажного спроса: из объема в 25 млрд руб. инвесторы выкупали бумаги на 4-5 млрд руб. Однако в среду и вторник ВТБ разместил весь объем предложенных бондов – 25 млрд руб.

Отсутствие высокого спроса в первые дни размещений участники рынка связывали с тем, что они приходились на налоговый период, с высокими ставками на МБК, а также новизной инструмента и технической неготовностью. В ВТБ рассчитывали на спрос корпораций и пенсионных фондов, однако указывали, что у некоторых из них нет брокера, а оформление документов займет у них месяц. Начальник казначейства банка Олег Горлинский говорил, что, заявляя 25 млрд руб. ежедневного размещения, кредитная организация исходила из предположения, что интерес к инструменту могут проявить какие-либо из крупных игроков.

«Новый инструмент стал пользоваться популярностью среди инвесторов после того, как он был изучен участниками рынка. Те игроки, которые ранее выставляли заявки в тестовом режиме, сегодня приобрели наши бумаги, выставив крупные заявки», – говорили в ВТБ после того, как разместили весь объем предложения. «В случае сохранения спроса на облигации мы можем рассмотреть возможность постепенного увеличения однодневной эмиссии финансового инструмента», – утверждали в пресс-службе госбанка.

Согласно утвержденным ранее параметрам, объем выпусков однодневных бумаг серий КС-1-1 - КС-1-5 составляет по 25 млрд руб. каждая, объем выпусков серий КС-1-6 - КС-1-10 - по 50 млрд руб. каждая, объем выпусков серий КС-1-10 - КС-1-15 - по 100 млрд руб. каждая, серий КС-1-16 - КС-1-20 - по 25 млрд рублей каждая. В пятницу ВТБ утвердил объемы пяти выпусков однодневных бондов серий КС-1-16-КС-1-20 в размере 125 млрд руб.

У госбанка сейчас значительный дефицит рублевой ликвидности, который он компенсирует за счет депозитов Минфина и средств ЦБ, объясняли в конце октября аналитики Райффайзенбанка. Ситуация у игроков поменьше обратная: инструмент может быть интересен мелким банкам с избыточной ликвидностью, для которых доступ на межбанковский рынок ограничен. «Потребность в ликвидности мы не испытываем. Задачи любой ценой взять определенный объем ликвидности перед нами не стоит, мы готовы использовать новый инструмент только по устраивающей ВТБ цене», – заверила пресс-служба банка.

Доходность однодневных облигаций ВТБ на неделе с 24 по 28 октября составляла около 10,26%, что сопоставимо со ставкой Ruonia (10,15–10,3%). Значительным является превышение ставки однодневных облигаций ВТБ над фиксированной депозитной ставкой ЦБ – 9%, а также над ставкой по однодневным депозитам ведущих банков для крупных корпоративных клиентов – 9,00–9,3%, говорится в в сообщении ВТБ для инвесторов.

В среду ВТБ разместил с доходностью к погашению – 10,15% годовых, во вторник и понедельник – 10,26%. В среду ставка ставка Ruonia составляла 9,75%, а в первые два дня недели – 10,04% и 10,36%. На последнем недельном депозитном аукционе ЦБ, который прошел 1 ноября, средневзвешенная ставка составила 9,94% годовых. Ставка однодневного МБК (Mibid) в четверг была 9,68%.