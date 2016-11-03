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ВТБ продал однодневных бондов на 36 млрд рублей

Банк удвоил выпуск однодневных биржевых облигаций
ВТБ продал однодневных бондов на 36 млрд рублей
ВТБ продал однодневных бондов на 36 млрд рублей
Е. Разумный / Ведомости

ВТБ в четверг, 3 ноября, разместил однодневных биржевых облигаций серии КС-1-6 на сумму в 35,9 млрд руб. из предложенных 50 млрд руб., свидетельствуют данные Московской биржи. Всего удовлетворена 51 заявка. Бумаги размещались по цене 99,8905% от номинала (доходность 10% годовых). Таким образом, доход по одной облигации номиналом 1000 руб. составит 1,1 руб. Сбор заявок перед праздничными днями прошел с 15.00 мск по 15.30 мск.

О планах выпустить новый инструмент для российского рынка госбанк рассказал в середине сентября. Величина программы однодневных бондов – 5 трлн руб. с расчетом на непрерывные размещения в течение двух-трех кварталов. Пресс-служба кредитной организации сообщала, что время размещения выбрано специально – в период закрытия рынка межбанковского кредитования (МБК), что сохраняет для инвесторов возможность разместить средства в ЦБ, если по облигациям ВТБ заявка не будет удовлетворена. Погашение в 12.00 мск следующего дня предоставит держателям возможность использовать эти средства для стандартных банковских платежей. В качестве ориентира доходности ВТБ называл коридор между ставками ЦБ и МБК.

Впервые более чем за неделю ВТБ разместил весь выпуск однодневных бондов и обещает подумать об увеличении объема
ВТБ продал однодневных бондов на 25 млрд рублей
Банк может увеличить выпуск однодневных облигаций

Первые шесть выпусков не пользовались популярностью. Дебютный выпуск банк разместил 24 октября. Тогда были куплены бонды лишь на 3 млрд руб. из предложенных 25 млрд руб. Последующие пять выпусков также не вызвали ажиотажного спроса: из объема в 25 млрд руб. инвесторы выкупали бумаги на 4-5 млрд руб. Однако в среду и вторник ВТБ разместил весь объем предложенных бондов – 25 млрд руб.

Отсутствие высокого спроса в первые дни размещений участники рынка связывали с тем, что они приходились на налоговый период, с высокими ставками на МБК, а также новизной инструмента и технической неготовностью. В ВТБ рассчитывали на спрос корпораций и пенсионных фондов, однако указывали, что у некоторых из них нет брокера, а оформление документов займет у них месяц. Начальник казначейства банка Олег Горлинский говорил, что, заявляя 25 млрд руб. ежедневного размещения, кредитная организация исходила из предположения, что интерес к инструменту могут проявить какие-либо из крупных игроков.

«Новый инструмент стал пользоваться популярностью среди инвесторов после того, как он был изучен участниками рынка. Те игроки, которые ранее выставляли заявки в тестовом режиме, сегодня приобрели наши бумаги, выставив крупные заявки», – говорили в ВТБ после того, как разместили весь объем предложения. «В случае сохранения спроса на облигации мы можем рассмотреть возможность постепенного увеличения однодневной эмиссии финансового инструмента», – утверждали в пресс-службе госбанка.

Согласно утвержденным ранее параметрам, объем выпусков однодневных бумаг серий КС-1-1 - КС-1-5 составляет по 25 млрд руб. каждая, объем выпусков серий КС-1-6 - КС-1-10 - по 50 млрд руб. каждая, объем выпусков серий КС-1-10 - КС-1-15 - по 100 млрд руб. каждая, серий КС-1-16 - КС-1-20 - по 25 млрд рублей каждая. В пятницу ВТБ утвердил объемы пяти выпусков однодневных бондов серий КС-1-16-КС-1-20 в размере 125 млрд руб.

У госбанка сейчас значительный дефицит рублевой ликвидности, который он компенсирует за счет депозитов Минфина и средств ЦБ, объясняли в конце октября аналитики Райффайзенбанка. Ситуация у игроков поменьше обратная: инструмент может быть интересен мелким банкам с избыточной ликвидностью, для которых доступ на межбанковский рынок ограничен. «Потребность в ликвидности мы не испытываем. Задачи любой ценой взять определенный объем ликвидности перед нами не стоит, мы готовы использовать новый инструмент только по устраивающей ВТБ цене», – заверила пресс-служба банка.

Доходность однодневных облигаций ВТБ на неделе с 24 по 28 октября составляла около 10,26%, что сопоставимо со ставкой Ruonia (10,15–10,3%). Значительным является превышение ставки однодневных облигаций ВТБ над фиксированной депозитной ставкой ЦБ – 9%, а также над ставкой по однодневным депозитам ведущих банков для крупных корпоративных клиентов – 9,00–9,3%, говорится в в сообщении ВТБ для инвесторов.

В среду ВТБ разместил с доходностью к погашению – 10,15% годовых, во вторник и понедельник – 10,26%. В среду ставка ставка Ruonia составляла 9,75%, а в первые два дня недели – 10,04% и 10,36%. На последнем недельном депозитном аукционе ЦБ, который прошел 1 ноября, средневзвешенная ставка составила 9,94% годовых. Ставка однодневного МБК (Mibid) в четверг была 9,68%.

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