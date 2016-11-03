«Согаз» выкупит страховщика у партнеров Тимченко

«Согаз» 7 октября подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении 100% голосующих акций страховой компании «Регионгарант», говорится в сообщении ведомства от 11 октября. Сейчас владельцем страховщика является компания «Сургутэкс», принадлежащая партнерам Геннадия Тимченко.

«Регионгарант» основан в 1994 г. как страховая компания «Колос» (переименована в 1998 г.). По данным рейтингового агентства RAEX, активы страховщика на 30 июня 2016 г. составили 2,8 млн руб., собственные средства — 1,35 млрд руб., уставный капитал — 1 млрд руб. За первое полугодие 2016 г. компания собрала 385,6 млн руб. страховых взносов — на 26,5% меньше, чем годом ранее.

По состоянию на 30 сентября 2016 г. «Регионгарант» находится в полной собственности петербургской компании «Сургутэкс», основной вид деятельности которой – оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами. Как следует из данных СПАРК, теперь у «Сургутэкса» три владельца: Владимир Исаев (34%), Татьяна Дергачева и Андрей Спиридонов (по 33%). Владельцы «Сургутэкса» – давние знакомые Геннадия Тимченко: он владел нефтетрейдером до весны 2012 г. Исаев с 2003 г. возглавляет «Сургутэкс», Спиридонов – его заместитель (судя по отчетности «Регионгаранта»). А с 2009 г. вместе с Дергачевой они являются младшими партнерами Тимченко в компании «Трансойл СНГ» (владелец 7,5% банка «Россия»).

27 октября рейтинговое агентство RAEX подтвердило рейтинг «Регионгаранта» на уровне А+ («очень высокий уровень надежности») со стабильным прогнозом и тут же отозвало его – «в связи с отказом компании от актуализации рейтинга». Видимо, компания не стала продлевать рейтинг в связи с предстоящим объединением, рассуждает управляющий директор по страховым рейтингам агентства Алексей Янин.

У «Согаза» и «Регионгаранта» достаточно схожий бизнес, но масштабы его разные, замечает он. «Согаз» и раньше достаточно активно приобретал страховые компании — видимо, продолжает это делать и сейчас», — предполагает Янин.

«Согаз» очевидно расширяется, и ему нужны бизнесы разных направленностей, говорит руководитель управления страховых рейтингов Национального рейтингового агентства Татьяна Никитина. Он начал экспансию на рынке корпоративного страхования еще в 2005 г., купив у «Роснефти» 85% СК «Нефтеполис». Благодаря покупкам кэптивных страховщиков со стратегическими предприятиями в 2009–2014 гг. сейчас «Согаз» страхует риски «Северстали», «Транснефти», «Алросы». В этих случаях интерес «Согаза» был понятен, говорит Никитина, а вот чем его привлек «Регионгарант», объяснить сложнее: «это маленькая московская компания с большим количеством региональных подразделений (18 регионов), портфель у нее небольшой».

«Регионгарант» имеет лицензию на 30 видов страхования, замечает Никитина. В последнем заключении по страховщику от RAEX говорится, что «Регионгарант» специализируется на предоставлении услуг по автокаско, ДМС, ОСАГО и входящему перестрахованию. По данным ЦБ, по итогам первого полугодия 2016 г. «Регионгарант» занял 110-е место среди российских страховых компаний по объему собранной страховой премии, 40-е место по страхованию автокаско, 54-е место по ДМС, 60-е место по ОСАГО и 34-е место по входящему перестрахованию.

Тимченко был совладельцем «Согаза» с 2009 г., когда он приобрел долю в компании вместе с партнерами, имена которых не раскрывались. А в 2012 г. его фонд Volga Resources выкупил их доли и стал владельцем 12,5%-ного пакета. В конце 2014 г. Тимченко продал долю в «Согазе». Об этом сообщил «Ведомостям» в марте 2015 г. председатель правления группы Сергей Иванов.

Тимченко владел 12,5% страховой компании через компанию «Кордекс». Этот пакет и сейчас принадлежит «Кордексу». Помимо него, акционерами «Согаза» являются компания «Аброс» (32,3%), «Газпром газораспределение» (16,22%), «Акцепт» (12,47%), «Газпром» (3,77%), «Согаз-риэлти» (2,5%), Газпромбанк (1,2% в доверительном управлении) и «Газпромбанк управление активами» (19,04% в доверительном управлении).

Представители «Согаза» и «Регионгаранта» пока не ответили на запрос «Ведомостей». Замруководителя ФАС Андрей Кашеваров отказался от комментариев.