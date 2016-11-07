Перед президентскими выборами в США S&P 500 падает уже девять дней

Фондовый рынок США вырастет на 2–3%, если на выборах победит Хиллари Клинтон, и упадет на 11–13%, если выиграет Дональд Трамп, полагают аналитики Barclays. Последние опросы оценивают вероятность победы Клинтон в 44%, Трампа – в 40% (данные WSJ и NBC). «Шансы Трампа из весьма мало вероятных превратились в возможные, – сказал FT стратег Brown Brothers Harriman Марк Чейндлер. – Но каковы бы ни были личные взгляды инвесторов, они понимают, что Клинтон – это известная величина, а Трамп – неизвестная».

Индекс S&P 500 снижается уже девять торговых дней – такого долгого падения не было с 1985 г. Золото торгуется дороже $1300 за унцию. Индекс волатильности Vix приближается к 23 пунктам, хотя еще две недели назад не поднимался выше 12–14. После британского референдума Vix достиг 27 пунктов. «Brexit застал мир врасплох, – сказал WSJ директор S&P Investment Advisory Services Майкл Томпсон. – А теперь большинство понимает, что все возможно». Британский референдум заставил всех усомниться в результатах предвыборных опросов, отмечает инвестиционный консультант Chase Investment Counsel Питер Тус.

Победа Клинтон обернется потерями для некоторых секторов фондового рынка США, например фармакологического. Клинтон давно возмущается ростом цен на лекарства и обещает добиваться их снижения. С октября индекс фармакологических компаний снизился на 7,8%, биотехнологических – на 13%. «Мы сократили риски в секторах, которые могут пострадать, если будет введено новое регулирование», – сказал портфельный управляющий William Blair Брайан Сингер.

В случае победы Трампа потери ждут рынок казначейских облигаций США ($13 трлн). «Я не уверен, что казначейские бонды сохранят статус надежной гавани для инвесторов», – говорит специалист по аллокации активов BlackRock Русс Кёстерих. Трамп намекал на возможность выкупа долга США с дисконтом, если ФРС повысит ставку, а также говорил, что курс доллара кажется ему завышенным.

Золото «рефлекторно» подорожает еще на 5–7%, если президентом станет Трамп, полагают аналитики Citigroup. Если же их базовый сценарий – победа Клинтон, республиканское большинство в конгрессе и демократическое – в сенате – окажется верным, золото подешевеет на 5%.