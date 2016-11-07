У Московской биржи в октябре упали обороты торгов на всех рынках, кроме денежного

Активность торгов на Московской бирже в октябре сократилась на всех рынках, кроме денежного. Это локальный провал, считают трейдеры

Обороты торгов на Московской бирже в октябре выросли на 5,5% по сравнению с сентябрем до 71 трлн руб., но этот рост обеспечил лишь один сегмент – денежный рынок (+60% до 32 трлн руб.). Все остальные рынки – фондовый, валютный и срочный – значительно снизились как к сентябрю, так и к октябрю 2015 г. Оборот торгов на фондовом рынке упал на 19% к сентябрю (-23% к октябрю 2015 г.), на валютном – на 6% (-16%), на срочном – 26% (-30%).

«Месячный объем торгов акциями упал до самого низкого уровня с декабря 2012 г. Это вполне соответствует мнению наших стратегов по фондовому рынку: акции российских компаний оценены вполне справедливо и потенциал роста индекса РТС минимален», – говорит аналитик «Сбербанк CIB» Андрей Павлов-Русинов.

«Макроэкономическая ситуация относительно стабилизировалась, снизилась волатильность, снизились объемы», – говорит представитель Московской биржи, указывая, что многие мировые биржевые площадки наблюдают снижение объемов [торговли акциями].

«Падает нефть, ЦБ почти завершил период снижения ключевой ставки, впереди выборы в США и повышение ставки ФРС. Все это приводит к тому, что на рынке отсутствуют свежие деньги», – говорит главный исполнительный директор «Ай ти инвеста» Павел Науменко.

Инвесторы продают биржу Неудачным октябрь оказался и с точки зрения стоимости акций Московской биржи – за месяц она снизилась на 10%. «В сентябре мы видели снижение остатков на счетах клиентов – это могло стать причиной падения котировок акций», – полагает Павлов-Русинов. Эти средства биржа инвестирует в инструменты денежного рынка и ценные бумаги.

Для роста нужны новые средства инвесторов – западных и отечественных – и новые размещения, соглашается представитель биржи, заверяя, что там делают все возможное для развития рынка: «То, как мы развили денежный рынок, позволяет показывать рост общих оборотов на нашей площадке».

Обороты торгов валютой и деривативами пострадали из-за стабильного курса рубля в октябре, а для срочного рынка еще одним фактором мог стать рост тарифов по основным контрактам, добавил Павлов-Русинов. «На срочном рынке высока доля HFT-трейдеров, которые 80% заработка отдают на комиссии. Повышение биржевой комиссии вдвое по самым популярным фьючерсам (валютным) еще больше ухудшает ситуацию с оборотом торгов на фоне невысокой волатильности. Это заметно съедает маржу трейдеров, поэтому они могут сократить количество операций», – объясняет замдиректора департамента брокерского обслуживания «ФК Открытие» Юрий Маслов.

Частный трейдер Александр Жаворонков говорит, что не снижал в октябре торговую активность на срочном рынке, но почти всю прибыль отдал на комиссии и другие биржевые услуги. Ранее на это хватало 50% заработка.

Представитель биржи считает, что рост тарифов на срочном рынке не имеет значимого влияния на объемы.

Падение объемов торгов в октябре – история одного месяца, указывает Павлов-Русинов: «По сравнению с 10 месяцами 2015 г. неплохой рост оборота показали все сегменты, за исключением рынка акций (в январе – октябре средний дневной оборот на этом рынке упал на 6%). Лучшая годовая динамика зафиксирована на денежном и срочном рынках». По итогам года он ожидает роста оборота торгов на всех рынках, кроме акций: «Сейчас возобновилось снижение цен на нефть, рубль также начал слабеть – скорее всего волатильность возрастет, что позитивно скажется на результатах биржи».