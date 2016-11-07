Иностранным инвестбанкам могут открыть рынок Китая

Власти Китая обсуждают возможность позволить американским инвестиционным банкам самостоятельно вести бизнес в КНР, сообщают источники, знакомые с ходом дискуссии. Пекин может пойти на этот шаг в рамках нового соглашения с США о торговле и инвестициях. В результате таким банкам, как Goldman Sachs или JPMorgan Chase, не придется создавать совместные предприятия с китайскими брокерами. Переговоры еще не завершены, предупреждают источники, а детали соглашения предстоит согласовать с китайскими регуляторами. Кроме того, его должен ратифицировать сенат США.

Глобальные инвестбанки не могут свободно оперировать на рынке КНР. У иностранных игроков есть только ограниченный доступ на фондовые биржи Шанхая и Шэньчжэня, где обращаются акции компаний с капитализацией $7,48 трлн, а также к местному рынку облигаций.

Если власти снимут ограничения, инвестбанкам с Уолл-стрит предстоит жесткая конкуренция с местными банками, достигшими значительных размеров, имеющими прочные деловые связи с китайскими компаниями и захватившими значительную долю рынка в регионе. По данным Dealogic, если 10 лет назад на китайские банки приходилось 10% всех доходов от инвестбанкинга в Азии (не включая Японию и Австралию), то в этом году – уже 61%. Доля же американских банков с 2000 г. сократилась с 43% до 14%. По оценкам McKinsey, доля иностранных банков в инвестиционных, торговых и других операциях с ценными бумагами на рынке КНР не превышает 5%.

Возможная отмена ограничений коснется инвестбанков не только из США, но и других стран, говорят источники. Получить комментарии регуляторов США и КНР не удалось.

Банки с Уолл-стрит пытаются закрепиться на внутреннем рынке Китая уже более 20 лет. В 1995 г. Morgan Stanley создал совместное предприятие с госбанком China International Capital. Однако американский банк не нашел общего языка с китайскими менеджерами СП, впоследствии продал свою долю и нашел другого партнера. Помимо острой конкуренции с местными банками бизнесу иностранных игроков мешают постоянные изменения в регулировании, например периодические запреты на проведения IPO.

Раньше глобальные банки могли владеть не более чем третью СП с китайскими партнерами, в 2012 г. эта доля была повышена до 49%, но, по словам банкиров, это практически не повлияло на их бизнес. Структура СП мешала иностранным банкам контролировать их операции, вводить и выводить денежные средства и ставить стратегические задачи, жалуются банкиры. Кроме того, иностранцы часто не могли договориться с китайскими партнерами о численности сотрудников СП и уровне их зарплат, добавляют осведомленные источники.

Прибыль глобальных инвестбанков от таких СП была невелика. Так, совокупная прибыль восьми совместных предприятий глобальных банков и китайских партнеров в 2015 г. составила только $116 млн, в 2014 г. – $38 млн, а выручка – $664 млн и $493 млн соответственно. При этом глобальная прибыль одного только Goldman Sachs в прошлом году составила $8,78 млрд, выручка – $33,82 млрд.

Перевела Надежда Беличенко