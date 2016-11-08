Газпромбанк получит в капитал 85 млрд рублей

«Газпром» в этом году докапитализирует Газпромбанк (ГПБ) на 85 млрд руб. Об этом говорится в меморандуме к выпуску еврооблигаций газового концерна, который был опубликован на сайте Ирландской фондовой биржи.

Этих денег ГПБ пока не получал, говорит аналитик Fitch Александр Данилов (агентство рейтингует банк). В декабре 2014 г. правительство выкупило допэмиссию банка на 39,9 млрд руб., в апреле следующего года банк получил из фонда национального благосостояния 38,4 млрд руб. (эти средства банк должен вернуть в декабре 2042 г.), напоминает он. В том же году ГПБ в рамках госпрограммы по докапитализации банков получил ОФЗ на 125,7 млрд руб. от Агентства по страхованию вкладов, с тех пор капитал банка не пополнялся, заключает Данилов.

«Исходя из публичных источников нам не известно, чтобы ГПБ инициировал какие-то корпоративные процедуры, которые бы дали старт процессу докапитализации, в том числе согласование этой транзакции всеми акционерами банка», – говорит Ольга Ульянова из Moody’s (также рейтингует банк). Основными акционерами ГПБ являются НПФ «Газфонд» (49,7%), «Газпром» (35,5%) и ВЭБ (10,2%).

Интенсивнее всего банк создавал резервы в 2015 г. – в основном по кредитам украинским заемщикам и по долгам «Мечела», говорит Ульянова. Чистый убыток ГПБ в прошлом году достиг 47,7 млрд руб. – банк увеличил отчисления в резервы в 2,5 раза до 139,5 млрд руб., следует из его отчетности по МСФО. В первом полугодии 2016 г. банк отчисления сократил, направив в провизии всего лишь 17,9 млрд руб. по сравнению с 72,3 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. За полгода банк заработал 14,2 млрд руб. чистой прибыли.

Проблемный «Мечел» Один из крупнейших проблемных заемщиков ГПБ – горно-металлургическая компания «Мечел», которая допустила кросс-дефолт по займам в 2014 г. и с тех пор находится в процессе реструктуризации кредитов. «Мечел» (должен ГПБ $1,8 млрд) уже договорился с ним о реструктуризации долга, одним из условий сделки была продажа банку доли в крупнейшем своем активе – «Эльгаугле» – за 35 млрд руб.

Возвращение к прибыльности в 2016 г. (с учетом сдержанных планов по росту в краткосрочной и среднесрочной перспективе) снизило остроту проблем с капиталом – в 2015 г. банку не хватало выручки, чтобы абсорбировать потери по кредитам, сказала Ульянова. Потенциально проблемными могут быть все те же ссуды украинским заемщикам и долги «Мечела», говорит Данилов, замечая, что агентство ожидает, что при необходимости акционеры банка окажут ему поддержку.

У ГПБ небольшой запас по нормативу достаточности основного капитала (Н1.2), указывает Данилов: «На 1 октября он был 7,9%, с учетом того, что ЦБ в следующем году повысит надбавки для поддержания достаточности капитала и за системную значимость, ГПБ надо будет иметь Н1.2 выше 7,6%. То есть запас у банка всего лишь 0,3 п. п., что не очень комфортно: если буферы капитала будут пробиты, например в случае досоздания резервов или изменения валютного курса, то банк не сможет выплатить дивиденды и бонусы». Вливание в капитал 85 млрд руб. увеличит Н1.2 на 1,6–1,7 п. п., подсчитал Данилов.

Не исключено, что в долгосрочной перспективе ГПБ может понадобиться дополнительный капитал и для роста, полагает Ульянова, замечая, что в Moody’s также уверены в том, что акционеры по необходимости докапитализируют банк. Вливания от «Газпрома» – один из возможных сценариев, говорит она.

Из-за планов докапитализировать ГПБ «Газпрому» пришлось увеличить инвестиционную программу на 2016 г., следует из меморандума: в декабре прошлого года концерн готовился потратить 842 млрд руб., но в октябре увеличил планируемые вложения до 853 млрд руб., из которых 679,8 млрд руб. должны быть направлены на капитальные вложения, а оставшееся – на долгосрочные финансовые инвестиции. В меморандуме указано, что помимо докапитализации ГПБ дополнительные 23,5 млрд руб. потребовались на «Турецкий поток» и еще 8,1 млрд руб. – на финансирование операций и инвестиционных проектов «Газпром Кыргызстан».

Увеличение долгосрочных финансовых инвестиций «Газпром» частично компенсировал снижением инвестиций в проекты энергогенерации на 13 млрд руб., говорится в меморандуме.

Представитель ГПБ отказался от комментариев, в «Газпроме» не ответили на запрос «Ведомостей».