Страховые брокеры просят о коммерческом представительстве

Страховые брокеры просят ЦБ и Минфин разрешить им представлять интересы страхователя и страховщика одновременно: это позволит выбирать, кто будет платить комиссию

Страховые брокеры просят ЦБ и Минфин ввести для них институт коммерческого представительства, сообщила Ассоциация профессиональных страховых брокеров (АПСБ). Заключая договор страхования коммерческих рисков, брокеры могут представлять интересы либо страхователя (компании или ИП), либо страховщика. А при заключении договора перестрахования – интересы страховой компании или перестраховщика. Брокеры хотят представлять интересы обеих сторон, о чем и просят регулятора.

Сейчас брокер работает либо от имени страхователя, либо от имени страховщика, о чем обязан уведомлять другую сторону договора, что в реальности нередко лишь усложняет отношения в рамках готовящейся сделки, говорит зампред совета АПСБ и гендиректор страхового брокера «Рифамс» Алексей Лайков. Кроме того, сейчас страховой брокер вправе получать оплату за выполненную работу только от одного из них, добавляет он, в случае принятия поправок брокер не будет обязан уведомлять одну из сторон сделки, что он действует в интересах другой стороны, да и получать вознаграждение сможет от обоих.

Поправка позволит брокеру выбирать, кто будет платить ему комиссионные, подтверждает исполнительный директор по страхованию брокера «Малакут» Екатерина Якунина, сейчас их по умолчанию выплачивает «заказчик» – страхователь или перестрахователь. Однако это может делать и другая сторона сделки, т. е. страховщик или перестраховщик.

Коммерческое представительство снимет ограничения и позволит брокеру обеспечивать баланс между интересами страхователя и страховщика, ожидает Лайков: «Это поможет развить в России добровольное страхование, поскольку брокер сможет отойти от роли продавца полисов – он сам будет находить страхователя, формировать для него программу защиты от рисков и под эту программу подбирать страховщика».

Представитель «Альфастрахования» считает, что предложения ассоциации лишь переводят из серой зоны в белую сложившиеся практики: у брокеров официально появится возможность заработать сразу на двух сторонах сделки, представляя интересы и страховщика, и страхователя.

Брокеры также просят ЦБ ослабить регулирование. Сейчас для проведения сделки они обязаны иметь специальный банковский счет, а также банковскую гарантию или собственные средства в размере не менее 3 млн руб. АПСБ предлагает на выбор один из вариантов: банковская гарантия на 3 млн руб., собственные средства на ту же сумму, договор страхования своей гражданской ответственности в том же размере или же спецсчет в банке. Это соответствует международной практике: брокер должен иметь либо капитал, либо страховой полис профессиональной ответственности на определенную сумму, говорит Якунина. Банковская гарантия – дорогой продукт, большинству брокеров он не по карману, продолжает она, да и действие гарантии ограничено. Собственные средства могут отсутствовать на счете, поэтому страховой полис – наиболее выгодный инструмент: обязательства по нему не прекращаются, пока претензия не урегулирована, заключает она.

Представители Минфина и ЦБ не ответили на запрос «Ведомостей».