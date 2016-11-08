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Бонусы банкиров Уолл-стрит сократятся на 5–10% в этом году

Сильнее других пострадают инвестбанкиры, лучше всего ситуация в рознице и коммерческом банкинге
Бонусы банкиров Уолл-стрит сокращаются второй год подряд вместе с прибылью банков
Бонусы банкиров Уолл-стрит сокращаются второй год подряд вместе с прибылью банков
Mary Altaffer / AP

По итогам 2016 г. банкиры Уолл-стрит в среднем получат бонусы на 5–10% меньше, чем в прошлом году, прогнозирует консалтинговая Johnson Associates (на ее отчет ссылаются WSJ и Reuters). «По всем признакам окончание и без того унылого года на Уолл-стрит лишит последних надежд», – говорит управляющий директор Johnson Associates Алан Джонсон. Прогноз основан на публичных документах, отчетах аналитиков и обсуждениях с клиентами банков.

У инвестбанкиров бонусы снизятся на 10–20%, у трейдеров, торгующих акциями, – на 5–15%, у торгующих облигациями – на 10%, у специалистов по слияниям и поглощениям – на 5–10%. Лучше ситуация складывалась в рознице и коммерческом банкинге – там бонусы будут выше на 5%. У JPMorgan Chase, Citigroup и Bank of America в этом году увеличился и кредитный портфель, и приток вкладов.

Ни денег, ни надежд
Ни денег, ни надежд

Гендиректор Deutsche Bank Джон Крайан изучает возможность заменить денежные бонусы на акции непрофильного подразделения банка, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В 2011–2015 гг. непрофильные операции принесли Deutsche 11 млрд евро убытка. В 2015 г. банк потратил на бонусы 2,4 млрд евро, из которых 49% сотрудники получат не сразу. «У сотрудников Deutsche и так плохой настрой, – отмечает Джонсон, – лучше бы они сократили число получателей денежных бонусов и оставили бы им какую-то надежду».

«Если слушать политиков, то складывается впечатление, что банкиры по-прежнему зарабатывают, как в 2007 г., но это не так, – продолжает Джонсон. – Сейчас такие же деньги можно заработать в PepsiCo, при том что жизнь в PepsiCo куда приятнее». С 2009 г. банковские бонусы сократились на 30%. Тем не менее банкиры Goldman Sachs, который платит сотруднику в среднем $350 000, по-прежнему в числе самых высокооплачиваемых жителей США.

Из-за ужесточения регулирования после кризиса 2008 г., политики низких ставок и замедления роста мировой экономики у банков падает прибыль. За три квартала 2016 г. шесть крупнейших банков США заработали меньше, чем годом ранее, а это значит, что даже при сохранении бонусного пула как процента от доходов банка на уровне прошлого года выплаты будут меньше.

Но банки сокращают и долю дохода, которую они готовы потратить на бонусы. Morgan Stanley в этом году направит на бонусы 36% доходов по сравнению с 44% в 2013 г. У JPMorgan Chase эта доля сократилась до 27% с 37% в 2009 г.

Самые ценные сотрудники банков по-прежнему «зарабатывают тонну денег, но уже не две тонны», говорит Джонсон. А банкам сейчас проще сокращать вознаграждения: они не боятся, что сотрудники уйдут к конкурентам. Многие банки сокращают штат, а хедж-фонды, куда обычно уходили недовольные, переживают трудные времена.

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