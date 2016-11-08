Бонусы банкиров Уолл-стрит сократятся на 5–10% в этом году

По итогам 2016 г. банкиры Уолл-стрит в среднем получат бонусы на 5–10% меньше, чем в прошлом году, прогнозирует консалтинговая Johnson Associates (на ее отчет ссылаются WSJ и Reuters). «По всем признакам окончание и без того унылого года на Уолл-стрит лишит последних надежд», – говорит управляющий директор Johnson Associates Алан Джонсон. Прогноз основан на публичных документах, отчетах аналитиков и обсуждениях с клиентами банков.

У инвестбанкиров бонусы снизятся на 10–20%, у трейдеров, торгующих акциями, – на 5–15%, у торгующих облигациями – на 10%, у специалистов по слияниям и поглощениям – на 5–10%. Лучше ситуация складывалась в рознице и коммерческом банкинге – там бонусы будут выше на 5%. У JPMorgan Chase, Citigroup и Bank of America в этом году увеличился и кредитный портфель, и приток вкладов.

Ни денег, ни надежд Гендиректор Deutsche Bank Джон Крайан изучает возможность заменить денежные бонусы на акции непрофильного подразделения банка, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В 2011–2015 гг. непрофильные операции принесли Deutsche 11 млрд евро убытка. В 2015 г. банк потратил на бонусы 2,4 млрд евро, из которых 49% сотрудники получат не сразу. «У сотрудников Deutsche и так плохой настрой, – отмечает Джонсон, – лучше бы они сократили число получателей денежных бонусов и оставили бы им какую-то надежду».

«Если слушать политиков, то складывается впечатление, что банкиры по-прежнему зарабатывают, как в 2007 г., но это не так, – продолжает Джонсон. – Сейчас такие же деньги можно заработать в PepsiCo, при том что жизнь в PepsiCo куда приятнее». С 2009 г. банковские бонусы сократились на 30%. Тем не менее банкиры Goldman Sachs, который платит сотруднику в среднем $350 000, по-прежнему в числе самых высокооплачиваемых жителей США.

Из-за ужесточения регулирования после кризиса 2008 г., политики низких ставок и замедления роста мировой экономики у банков падает прибыль. За три квартала 2016 г. шесть крупнейших банков США заработали меньше, чем годом ранее, а это значит, что даже при сохранении бонусного пула как процента от доходов банка на уровне прошлого года выплаты будут меньше.

Но банки сокращают и долю дохода, которую они готовы потратить на бонусы. Morgan Stanley в этом году направит на бонусы 36% доходов по сравнению с 44% в 2013 г. У JPMorgan Chase эта доля сократилась до 27% с 37% в 2009 г.

Самые ценные сотрудники банков по-прежнему «зарабатывают тонну денег, но уже не две тонны», говорит Джонсон. А банкам сейчас проще сокращать вознаграждения: они не боятся, что сотрудники уйдут к конкурентам. Многие банки сокращают штат, а хедж-фонды, куда обычно уходили недовольные, переживают трудные времена.