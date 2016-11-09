Банки увеличили выдачу ипотеки в Петербурге

За девять месяцев 2016 г. Северо-Западный Сбербанк выдал в Петербурге 19 095 ипотечных кредитов на 37,9 млрд руб., это на 8,3% больше, чем в прошлом году, по количеству и на 10,6% по объему, сообщила пресс-служба банка. Портфель ипотечных кредитов в Петербурге в январе – сентябре увеличился на 24,8% до 129,3 млрд руб. Петербургский филиал «ВТБ 24» выдал 8827 ипотечных кредитов на 19,4 млрд руб., это на 70% больше, чем за девять месяцев 2015 г., рассказал Максим Никулин, заместитель управляющего филиалом «ВТБ 24» в Петербурге. Банк «Санкт-Петербург» за три квартала 2016 г. выдал 7093 кредита на 12,9 млрд руб., на 35% больше, чем за тот же период 2015 г., передал через пресс-службу заместитель директора дирекции розничного бизнеса Дмитрий Алексеев. «Абсолют банк» в Петербурге за девять месяцев 2016 г. выдал более 800 ипотечных кредитов на общую сумму 1,9 млрд руб., в 2015 г. за тот же период банк выдал более 300 кредитов на общую сумму 870,9 млн руб., передала через пресс-службу Елена Кондратюк, управляющий петербургским филиалом «Абсолют банка».

В прошлом году «ВТБ 24» сократил выдачу ипотеки на 51%, банк «Санкт-Петербург» – на 31%, у Сбербанка объемы не изменились.

Обычно ставки на уровне от 12 до 13,5% годовых, говорят участники рынка. Программа господдержки в среднем позволяет снизить ставку кредита на 1–1,5 п. п., передал через пресс-службу директор по продажам Seven Suns Development Алексей Бушуев. У Сбербанка доля кредитов с господдержкой составляет 60%, у «ВТБ 24» – 70%, у банка «Санкт-Петербург» – 68,5%.

Прирост обусловлен, в частности, привлекательными ставками по ипотечным программам, ростом числа аккредитованных застройщиков и новых объектов, объясняет Кондратюк. По ее словам, число новостроек, в которых клиенты банка могут выбрать квартиру, увеличилось более чем на 20%.

У ГК «Эталон» количество новых контрактов с ипотекой увеличилось в III квартале 2016 г. на 19% к III кварталу 2015 г., а доля продаж с ипотекой за год выросла на 7 п. п. до 22%, следует из материалов компании. У группы ЛСР доля контрактов с ипотекой в III квартале достигла 42%. У ЛСР продажи за девять месяцев к аналогичному периоду прошлого года выросли на 51% до 53 млрд руб., а у «Эталона» – на 75% до 33,7 млрд руб.

Многие банки существенно понизили ставку, можно получить кредит под 6,9% на первый год кредитования, передала через пресс-службу коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» Юлия Ружицкая. По словам Никулина, «ВТБ 24» в конце октября совместно с ЛСР, КВС и «Ленстройтрестом» запустил программу, в рамках которой непроданные квартиры в уже построенных домах можно взять в ипотеку с низкой ставкой в первый год, за это банк получает от застройщиков комиссию.

На льготную ипотеку у ЛСР приходится 99% всех продаж с ипотекой. В период с января по ноябрь 2016 г. в общем объеме продаж Seven Suns Development доля ипотечных квартир составила 53%, все кредиты – по льготной ставке, говорит Бушуев.

Никто не знает, насколько доступными будут кредиты после прекращения госпрограммы субсидирования, поэтому те, кто в ближайшее время планировал покупку квартиры, предпочитают заключить договор долевого участия, пока программа действует, говорит Ружицкая. По итогам 2016 г. объемы выдачи ипотечных кредитов достигнут показателей 2014 г. и в 2017 г. продолжат рост, уверен управляющий филиалом «ВТБ 24» Михаил Иоффе. За этот год «ВТБ 24» планирует выдать 27 млрд руб. ипотечных кредитов. Ставка в 12,5% может быть обеспечена за счет собственных программ банков, считает Никулин.

В конце года ожидается всплеск выдач ипотеки по госпрограмме, считает Алексеев. Многие потенциальные клиенты стремятся решить вопрос с жильем до наступления нового года, это подтверждается количеством заявок и объемом продаж, говорит Кондратюк. В 2017 г. ожидается снижение спроса на ипотеку на первичном рынке, интерес к вторичному рынку сохранится на прежнем уровне, полагает она.

Завершение программы господдержки может привести к сокращению спроса на жилье на 10–15%, но впоследствии спрос восстановится, считает Бушуев. Сложно оценить, как отреагирует рынок, тем более что январь – месяц традиционного затишья, рассуждает Ружицкая.