Банки разместили в ЦБ более 1 трлн рублей

Центробанк во вторник на однодневном депозитном аукционе привлек от банков 682,9 млрд руб., лимит был вдвое выше, чем накануне, – 700 млрд руб. В тот же день регулятор провел недельный депозитный аукцион – банки разместили 496,7 млрд руб. (лимит – 520 млрд руб.).

Это рекорд с февраля 2011 г. – средства банков на счетах ЦБ во вторник превысили 1,1 трлн руб., свидетельствуют данные регулятора. Экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин объясняет это профицитом ликвидности в системе, хотя пока и незначительным. В понедельник на однодневном депозитном аукционе предложение банков превысило лимит в 1,5 раза. «Система перешла в ситуацию структурного профицита – сейчас это около 580 млрд руб.», – говорит главный экономист по России и СНГ банка ING Дмитрий Полевой. «Я бы сказал, что у нас сегодня нет проблемы с недостатком ликвидности, есть сегодня проблема с избытком ликвидности», – заявил во вторник президент Сбербанка Герман Греф (цитата по «Интерфаксу»).

О том, что система движется к структурному профициту ликвидности, неоднократно предупреждал ЦБ. Это послужило причиной возобновления депозитных аукционов, которые регулятор не проводил 1,5 года. Первый аукцион прошел в начале августа (см. инфографику).

Профицит ликвидности возникает в основном за счет притока бюджетных средств вне налогового периода, говорят экономисты. Кроме того, сейчас заканчивается период усреднения обязательных резервов, поэтому банки снижают размер средств, которые держат на корсчетах, и перекладывают их на депозиты, отмечает Кузьмин. «Также влияние на ситуацию с ликвидностью может оказать предстоящая сделка по приватизации «Роснефти»: продажа валюты за рубли и размещение этих рублей в госбанках под сделку или релокация ресурсов с долгосрочных депозитов на более короткие и/или между банками», – полагает Полевой.

Профицит ликвидности пока что незначителен и вскоре сможет смениться дефицитом – сейчас нет большого профицита, отмечает Кузьмин. «Когда начнется новый период усреднения и очередной налоговый период, возможно, мы опять перейдем в ситуацию дефицита ликвидности», – говорит он. К началу налогового периода рынок вновь может почувствовать дефицит ликвидности, солидарен Полевой.

Многое будет зависеть и от приватизации «Роснефти», указывает он: «Бюджет планирует получить от сделки 700 млрд руб., эти деньги уйдут из системы к концу декабря. Это сократит объем свободных денежных средств, который будет сформирован в системе к дате платежа, что автоматически снизит темпы ЦБ по стерилизации ликвидности в системе». Это будет заметный отток, который повлияет на общую ситуацию с ликвидностью в системе, согласен Кузьмин.

При этом ЦБ ожидает, что банки могут увеличить задолженность по операциям рефинансирования на 300 млрд руб. в этом году, причина – сокращение финансирования дефицита бюджета из резервного фонда в связи с поступлением средств от приватизации «Башнефти», сообщила пресс-служба регулятора (цитата по «Интерфаксу»). Это все равно временный фактор, настаивает Кузьмин.

Ситуация изменится к началу 2017 г., когда окончательно сформируется профицит ликвидности, ожидают экономисты. «Основной объем ликвидности появится под конец года, и это будет связано с традиционными тратами бюджета, которые мы увидим в последние дни 2016 г. или в начале 2017 г.», – говорит Полевой. Переход к такому профициту повлияет на снижение ставок межбанковского кредитования (МБК) – появится дисконт к ключевой ставке в пределах 0,5 процентного пункта, прогнозирует Кузьмин. Ставка «овернайт» Ruonia в последнее время значительно снизилась: с 13 октября она сократилась с 10,5 до 9,5%. «Ставки МБК будут колебаться в районе 10%. В налоговый период они будут уходить выше, в ситуации стабилизации – опускаться ниже. В целом политика ЦБ направлена на то, чтобы удерживать ставки вблизи ключевой», – заключает Полевой. С 19 сентября ЦБ установил ключевую ставку на уровне 10%.