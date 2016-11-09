Итальянские банки станут следующей жертвой политической турбулентности после Brexit и выборов в США

Точно так же, как было в ночь после британского референдума в июне, глобальные банки, в том числе Morgan Stanley, JPMorgan Chase и Goldman Sachs, готовятся к турбулентности на финансовых рынках после президентских выборов в США. Morgan Stanley предупредил сотрудников, чтобы в случае высокой волатильности они внимательно следили за стоп-лоссами. Сотрудникам подразделения по управлению средствами богатых клиентов банк велел подготовить ответы на возможные вопросы и снабдил их для этого аналитикой.

Трейдеры ожидают, что в среду котировки акций США будут отклоняться на 2% в обе стороны от цены закрытия во вторник. Nomura называет выборы в США «самым большим неизвестным» на рынках со времени кризиса 2008 г. По оценке Nomura, в случае победы Дональда Трампа азиатские акции могут подешеветь на 6%.

Для инвесторов выборы в США – более значительное событие, чем Brexit, поэтому оборот торгов и волатильность могут быть больше, говорит специалист по акциям Societe Generale (SG) Стефан Луазо. SG усилит штат на первую торговую сессию после выборов, чтобы «быть уверенными, что в любой момент мы сможем принять правильное решение». HSBC тоже усилит штат в Лондоне и Гонконге – чтобы успевать обрабатывать все заявки клиентов.

Следующей зоной турбулентности станет Италия, где 4 декабря пройдет конституционный референдум. Премьер-министр Маттео Ренци готов уйти в отставку, если итальянцы проголосуют против реформ, в результате которых количество сенаторов сократится втрое до 100, а часть его полномочий будет передана нижней палате парламента. Деловое сообщество поддерживает Ренци, профсоюзы выступают против, и, как показывают опросы, силы примерно равны.

Чтобы не злить бизнес и не потерять голоса, Ренци затягивает с радикальными мерами по спасению итальянских банков. ЕС запрещает своим членам спасать банки на бюджетные средства, но ЕЦБ летом потребовал от банка Monte Paschi (третий по активам в Италии) значительно сократить безнадежные кредиты. Monte Paschi остро требуется капитал: стресс-тесты ЕЦБ показали, что при неблагоприятном сценарии банк остался бы с отрицательным капиталом (минус 2,44%).

Рекапитализировать банк пока не удалось. Вчера акции Monte Paschi к 18.00 мск подорожали на 6% на сообщениях, что его инвестором может стать катарский суверенный фонд QIA, пишет Reuters. По данным газеты MF, QIA может купить акции банка на 1–1,5 млрд евро. На прошлой неделе Monte Paschi сообщил, что сократит 2600 рабочих мест, закроет 500 отделений и продаст подразделение, обслуживающее бизнес, сообщает WSJ.