Минфин и ФАС предлагают полностью реформировать ОСАГО

Минфин вынес на обсуждение новый пакет поправок в закон об ОСАГО, полностью меняющих ценообразование в автогражданке, Госдума рассмотрит их весной. Изменения («Ведомости» ознакомились с документом) настолько значительные, что Минфин ожидает сопротивления со стороны рынка.

Главное из них – цена полиса будет зависеть прежде всего от водителя, а не от автомобиля. Сейчас цена ОСАГО зависит от региона, возраста и стажа водителя, мощности двигателя машины и ее аварийности (коэффициент бонус-малус). В проекте отсутствуют коэффициенты, связанные с техническими характеристиками автомобиля и «территорией преимущественного использования». Зато появляется коэффициент, отражающий водительские навыки – не только стаж вождения, но и «профессиональную компетентность».

Страховщик сможет сам устанавливать коэффициенты, характеризующие автовладельца и лиц, которых он допустит к управлению автомобилем, следует из пояснительной записки к документу: насколько агрессивно они водят, привлекались ли к административной или уголовной ответственности за опасную езду. Также можно будет учитывать «коэффициент, предназначенный для выравнивания убыточности и формирования сбалансированного страхового портфеля с учетом региональных особенностей». Минфин предлагает реформировать систему бонус-малус: учитывать наличие и число страховых выплат в результате ДТП, произошедших по вине каждого водителя, «по всем транспортным средствам, находящимся в его управлении», и по всем договорам ОСАГО.

Минфин хочет привязать стоимость полиса ОСАГО к водителю, а не к автомобилю, подтвердил замминистра Алексей Моисеев. Он признает, что законопроект «дискуссионный», и допускает, что при обсуждении с другими ведомствами и участниками рынка он может сильно измениться.

Больше ОСАГО Поправки допускают возможность расширения страхового покрытия: для определения цены полиса вводится коэффициент, зависящий от страховой суммы. Помимо стандартной компенсации (400 000 руб. за ущерб имуществу и 500 000 руб. за ущерб жизни или здоровью) предлагается два варианта: по 1 млн руб. за ущерб имуществу, а также жизни или здоровью либо по 2 млн руб.

Антимонопольная служба (ФАС) согласна с идеей Минфина, но страховщики встретили ее в штыки.

Моисеев не исключает, что в будущем можно будет вписывать несколько автомобилей в один полис, хотя в текущих поправках это не прописано: «Не вижу никаких проблем, если у нас будет бонус-малус на человека». «У нас вообще далекоидущие планы по либерализации, – продолжает он, – сделать так, чтобы человеку было удобно, но чтобы все это было контролируемо, поскольку ОСАГО – обязательный вид страхования».

Конечная цель поправок – «перевернуть все с ног на голову», объясняет Моисеев: так же, как сейчас, водитель категории В может управлять любым автомобилем этой категории, у него будет полис, «который позволит управлять любым автомобилем из данной категории и быть застрахованным». Однако это вызывает большие возражения, признает он.

«Поэтому за это [привязку полиса к водителю] в отличие от других новелл, которые [в поправках] прописаны, мы очень жестко бороться не будем», – признает Моисеев. Если идея не встретит поддержки со стороны надзора и участников рынка, Минфин отложит ее реализацию.

Недавно привязать стоимость полиса ОСАГО к водителю, а не к автомобилю предложил замруководителя ФАС Андрей Кашеваров. Предложения ФАС и Минфина независимы и между собой не согласованы, подчеркивает он и добавляет, что такая реформа позволит более эффективно применять коэффициент бонус-малус: «Не упираться в количество нарушений правил дорожного движения, а привязываться к тому, кто виноват в ДТП». ЦБ рассматривает предложения Минфина, сообщил представитель регулятора.

Эта двойная инициатива Минфина и ФАС была неожиданной для рынка и в ее отношении обоснован определенный скептицизм, замечает президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. Концепция новая: ее риски, возможная стоимость полиса и влияние на коэффициенты пока не просчитаны РСА, добавляет он.

Сейчас ситуация на рынке позволяет делать точечные поправки, Минфин же предлагает совершенно новую конструкцию: чтобы ее проанализировать и прописать, нужен хотя бы год – изменения слишком масштабны, уверен гендиректор «Ингосстраха» Михаил Волков: «В стране 40 с лишним миллионов застрахованных по ОСАГО, а изменить нужно все: базы, системы, не говоря о технике полиса. Это просто невозможно». Пока не решена проблема убыточности ОСАГО, нововведения «приведут лишь к ухудшению ситуации в эпикризе», категоричен руководитель управления методологии обязательных видов «Альфастрахования» Денис Макаров: «Мало кто пока задумывается, что новые лимиты – это еще новые подходы к созданию резервов, для чего придется в любом случае менять тарифы, что сейчас вряд ли окажется популярной идеей».