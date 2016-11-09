Мексиканский песо упал почти на 10% на новостях об успехе Трампа

Мексиканский песо упал на 4% на новостях об успехе Трампа
Edgard Garrido / Reuters
Новости об успехе республиканца Дональда Трампа в ходе президентских выборов в США резко повлияли на курс мексиканской валюты. Около 5.00 мск за несколько минут курс песо упал на 4% - с 18,2 почти до 19,2 песо за доллар. Затем падение мексиканской валюты ускорилось и около 6.20 мск почти достигло 7%. Это самое большое падение со времен «текилового кризиса» 1994 года, отмечает Financial Times.
Трамп в ходе предвыборной кампании не раз обещал решить проблему нелегальной миграции и построить стену на границе с Мексикой.
Другие рынки реагируют на результаты Трампа более умеренно, но также негативно. Цена золота подскочила на 2,5% в район $1300 за унцию, индекс фьючерсов S&P 500 упал с 2150 в район 2090. Доллар падает к мировым валютам. Японская иена укрепилась на 2,9% и преодолела барьер в 102 иены за доллар, пишет Financial Times.
По состоянию на 05.30 мск по прогнозу AP Трамп обеспечил себе значительный отрыв от соперницы Хиллари Клинтон по количеству голосов выборщиков - 137 против 104, свидетельствует электоральная карта The Washington Post. Особенно неожиданный успех сопутствует Трампу в ключевой Флориде (29 выборщиков), где он лидирует с отрывом почти 140 000 голосов избирателей после подсчета 95% бюллетеней. Также, вероятно, за ним останется штат Огайо (18 выборщиков). Клинтон, с другой стороны, предсказана победа в Пенсильвании.
Итоги выборов подводить преждевременно: в штатах Запада США избирательные участки еще открыты. В Нью-Мексико и Колорадо, где велика доля испаноязычного населения, Клинтон прогнозируют уверенную победу.
Jim Cole / AP
Первый участок в США, фиксирующий волеизъявление избирателей в день голосования, – в Диксвилл-Нотч, шт. Нью-Гемпшир. Первым свой бюллетень там опустил местный житель Клэй Смит (на фото). Жители Диксвилл-Нотч отдали предпочтение Хиллари Клинтон – четыре голоса против двух за Дональда Трампа
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Alex Wong / Getty Images
Некоторые участки открываются для голосования в полночь. Например, в Хартс-Локейшен (также штат Нью-Гемпшир) эта традиция берет начало в 1948 г. На фото: очередь на участок в г. Александрия (шт. Вирджиния)
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Ethan Miller / Getty Images
В 37 из 50 штатов разрешено досрочное голосование. В этот раз число проголосовавших заранее оказалось рекордным – 46 млн. В округе Кларк, включающем Лас-Вегас, шт. Невада (на фото: участок в Лас-Вегасе 26 октября), по сравнению с прошлыми выборами на досрочном голосовании сильно выросла явка среди испаноговорящих американцев, сообщает Financial Times. Последние, судя по опросам, в подавляющем большинстве поддерживают Клинтон
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Joe Raedle / Getty Images
Во Флориде, крупнейшем из так называемых колеблющихся штатов, явка среди латиноамериканцев подскочила на досрочном голосовании на 80% (на фото: около участка в Санкт-Петербурге 24 октября). В 2012 г. Барак Обама получил здесь перевес всего в 1 процентный пункт. Победа во Флориде дает кандидату 29 голосов в коллегии выборщиков. Для Трампа критически важна победа в этом штате и в Огайо (18 голосов выборщиков), без них у него практически не будет шансов обогнать Клинтон
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John Minchillo / AP
Опросы накануне выборов показывали, что Трамп лидировал в Огайо (на фото: голосование 8 ноября в г. Цинциннати). Результаты голосования из Огайо и Северной Каролины поступят одними из первых – после 19.30 по времени Восточного побережья (3.30 мск 9 ноября). Раньше – в 19.00 – закроются участки только в Вирджинии и Джорджии
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Andrew Kelly / Reuters
На выборах президента США победивший в штате кандидат получает определенное количество голосов выборщиков (в каждом штате – фиксированное). Общее количество членов коллегии выборщиков – 538; чтобы попасть в Белый дом, кандидату нужно набрать минимум 270 голосов выборщиков. На фото: голосование 8 ноября в Восточном Гарлеме в Нью-Йорке
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Andrew Kelly / Reuters
Последние агрегированные результаты опросов общественного мнения, опубликованные перед официальным началом голосования Real Clear Politics, показали, что Клинтон опережает Трампа на 3,3 процентного пункта. На фото: перед избирательным участком на Манхэттене 8 ноября
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Andrew Harnik / AP
Хиллари Клинтон на избирательном участке в Нью-Йорке
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Carlo Allegri / Reuters
Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп и его супруга Меланья проголосовали в Нью-Йорке
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Nati Harnik / AP
Миллиардер Уоррен Баффетт арендовал троллейбус и подвозит всех желающих к избирательным участкам
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Gerald Herbert / AP
На 22.57 мск кандидат в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон лидирует на основе данных досрочного голосования на всеобщих выборах в штатах Колорадо, Флорида, Огайо, Невада и Висконсин. Ее соперник - республиканец Дональд Трамп к настоящему моменту заручился преимуществом в штате Пенсильвания. Об этом сообщил интернет-ресурс Slate. На фото голосование в Новом Орлеане
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Charles Rex Arbogast / AP
По данным на 4.00 мск, кандидат от демократической партии Хиллари Клинтон вырвалась вперед по голосам выборщиков - 44 голоса против 31 у соперника Дональда Трампа. На фото стойки для голосования в бильярдной