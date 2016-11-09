Мексиканский песо упал почти на 10% на новостях об успехе Трампа

Трамп и Клинтон состязаются на равных, у республиканца преимущество в ключевой Флориде

Новости об успехе республиканца Дональда Трампа в ходе президентских выборов в США резко повлияли на курс мексиканской валюты. Около 5.00 мск за несколько минут курс песо упал на 4% - с 18,2 почти до 19,2 песо за доллар. Затем падение мексиканской валюты ускорилось и около 6.20 мск почти достигло 7%. Это самое большое падение со времен «текилового кризиса» 1994 года, отмечает Financial Times.

Трамп в ходе предвыборной кампании не раз обещал решить проблему нелегальной миграции и построить стену на границе с Мексикой.

Другие рынки реагируют на результаты Трампа более умеренно, но также негативно. Цена золота подскочила на 2,5% в район $1300 за унцию, индекс фьючерсов S&P 500 упал с 2150 в район 2090. Доллар падает к мировым валютам. Японская иена укрепилась на 2,9% и преодолела барьер в 102 иены за доллар, пишет Financial Times.

По состоянию на 05.30 мск по прогнозу AP Трамп обеспечил себе значительный отрыв от соперницы Хиллари Клинтон по количеству голосов выборщиков - 137 против 104, свидетельствует электоральная карта The Washington Post. Особенно неожиданный успех сопутствует Трампу в ключевой Флориде (29 выборщиков), где он лидирует с отрывом почти 140 000 голосов избирателей после подсчета 95% бюллетеней. Также, вероятно, за ним останется штат Огайо (18 выборщиков). Клинтон, с другой стороны, предсказана победа в Пенсильвании.

Итоги выборов подводить преждевременно: в штатах Запада США избирательные участки еще открыты. В Нью-Мексико и Колорадо, где велика доля испаноязычного населения, Клинтон прогнозируют уверенную победу.