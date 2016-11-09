До 1 декабря можно успеть получить 25 000 рублей из материнского капитала

Каждая пятая семья так и не решила, как использовать всю сумму капитала

На сегодняшний день 80% семей, не использовавших материнский капитал полностью, уже знают, как его потратят. 73% определившихся собираются направить его на улучшение жилищных условий семьи, 25,5% – на образование детей, 0,5% – на формирование накопительной пенсии мамы, а 1,5% – на приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов. Это следует из результатов опроса, проведенного Пенсионным фондом России (ПФР) во всех субъектах Российской Федерации. В нем приняли участие почти 10 000 владельцев сертификата на материнский капитал.

Право на материнский (семейный) капитал в России имеют семьи, в которых с 2007 по 2018 г. включительно родился или был усыновлен второй ребенок или последующие дети. Независимо от числа детей семья может получить только один сертификат. Сроки его получения и использования законом не ограничены.

Материнский капитал не выплачивается наличными – его можно перечислить (полностью или частично) только на обучение детей, накопительную пенсию мамы, а также улучшение жилищных условий семьи (прямая покупка жилья, ипотека, строительство дома). С 2016 г. также разрешена оплата товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов.

Как потратили С 2007 г. 7,4 млн российских семей получили сертификат на материнский капитал. Из них 3,98 млн успели полностью использовать средства материнского капитала. «К началу октября более 2,6 млн владельцев сертификатов направили материнский капитал частично или полностью на погашение жилищных кредитов, а 1,5 млн семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитов. Помимо этого в ПФР поступило 350 000 заявок на обучение детей и 3200 заявок на перевод средств на накопительную часть будущей пенсии мамы», – рапортует представитель ПФР.

Без права на рост

Примерно 20% респондентов заявили представителям ПФР, что еще не приняли окончательного решения об использовании материнского капитала.

Между тем, неиспользованные деньги материнского капитала теперь съедает инфляция: с 2016 г. его величина, вопреки закону о мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, не индексировалась по инфляции и остается на уровне 2015 г. – 453 026 руб. Благодаря индексации за период с 2007 г по 2015 г. размер материнского капитала вырос на 81,2%.

Более того, в конце сентября этого года правительство решило не индексировать материнский капитал и в 2017 г., а в октябре – одобрило законопроект Министерства труда, предусматривающий заморозку индексации материнского капитала до 2020 г.

Успеть за 20 дней

Но небольшую часть причитающихся семьям с двумя и более детьми денег еще можно спасти, если успеть получить и потратить на любые нужды единовременную выплату из материнского капитала в размере 25 000 руб. Такая сумма, согласно июньскому закону «о единовременной выплате за счет материнского (семейного) капитала в 2016 г.», причитается всем семьям, которые получили право на материнский сертификат до 30 сентября 2016 г. и не использовали весь капитал на основные направления.

Однако подача заявлений в ПФР на эту выплату завершается через 20 дней - 30 ноября 2016 года, предупреждает представитель ПФР.

К 1 ноября количество принятых ПФР заявлений на единовременную выплату достигло 1,7 млн. По приблизительным оценкам ПФР, за выплатой пока не обратились 200 000 семей.

Средства из материнского капитала ранее выплачивались трижды: в 2009–2010, 2010–2011 гг. (по 12 000 руб), и 2015-март 2016 г. (20 000 руб.).

Важно правильно указать банковские реквизиты, куда должны быть перечислены средства. Банковский счет должен принадлежать владельцу материнского сертификата.

Как получить 25 000 рублей

Заявление на единовременную выплату можно подать как в клиентских службах ПФР и МФЦ, так и в электронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда. Направлять электронное заявление надо в территориальный орган ПФР, который выдал сертификат. При подаче электронного заявления личное посещение клиентской службы не требуется.

В заявлении указывается серия и номер сертификата на материнский капитал и реквизиты счета, на который в двухмесячный срок единым платежом будут перечислены 25 000 руб. либо меньшая сумма, если остаток материнского капитала составляет менее 25 000 руб.

Важно правильно указать банковские реквизиты, куда должны быть перечислены средства. Банковский счет должен принадлежать владельцу материнского сертификата.