Паника на рынках от победы Трампа продлилась недолго

Победа Трампа обвалила мировые рынки и валюты. Первые результаты выборов появились в ночь со вторника на среду: фьючерсы на индекс S&P 500 сразу потеряли максимально возможные в ночное время 5%, после чего торги были приостановлены, азиатские рынки рухнули сильнее всего (на 3–6%), а золото сразу подорожало на 5%.

К концу дня паника утихла. Панъевропейский индекс Stoxx 600, терявший в начале торгов 2,4%, затем поднялся и прибавлял 0,44%. Индексы Великобритании, Германии и Франции выросли на 0,2–0,3%, хотя днем падали на 0,2–1,2%. Индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets по итогам дня вырос на 0,8% (терял 2%), а рост цен на золото сократился до 2%. Цена нефти Brent падала до $44,5 за баррель, но вернулась к $45,5.

«Это впечатляющее восстановление для рисковых активов, – говорил Bloomberg Крейг Коллинз, управляющий директор по торговле процентными инструментами Bank of Montreal в Лондоне. – Похоже, к открытию рынка США мы даже можем подойти без изменений». Действительно, S&P 500 на открытии торгов прибавил 0,3%, NASDAQ снизился на 0,3%.

Выступление Трампа после того, как его победа стала ясной, «звучало гораздо более по-президентски, чем на любом этапе предвыборной кампании», сказала Financial Times Кэтлин Брукс из City Index. По ее мнению, эта речь (см. стр. 08) помогла рынкам успокоиться.

Индексы ММВБ и РТС выросли на 2%. Аналитики «Сбербанк CIB» оценивают результаты выборов как «медвежьи» для активов развивающихся рынков, но позитивные для российских активов» в связи с надеждами на смягчение или снятие американских санкций. Вчера выросли акции «Газпрома» (+4%), Сбербанка» (+3,5%), ВТБ (+2%).

Победа Трампа может обернуться плюсом для нефти, говорит гендиректор УК «Спутник. Управление активами» Александр Лосев, если, сосредоточившись на внутренних делах, США станут меньше следить за ситуацией на Ближнем Востоке. По его ожиданиям, в ближайшее время нефть Brent может вернуться в диапазон $50–52 за баррель, что благоприятно для России. Но, с другой стороны, практически нет сомнений, что 14 декабря ФРС поднимет ставку, а это чревато ростом доллара и давлением на сырьевые и развивающиеся рынки, продолжает он: «Поскольку Трамп перед выборами заявлял, что ставку давно нужно было поднимать и у него есть планы по государственным инвестициям в инфраструктуру и ВПК, что должно повысить инфляцию, а Йеллен на посту главы ФРС он в будущем видеть не хочет, то демократы просто не смогут уйти, не подняв напоследок процентные ставки».

Из валют больше других пострадал мексиканский песо, который обрушился более чем на 13% до рекордно низких 20,78 песо за доллар. Это самое значительное падение со времен долгового кризиса 1994–1995 гг. в Мексике. Рост популярности Трампа на праймериз начался с его заявления о том, что «насильники и убийцы» из Мексики приезжают в США и что он готов построить стену на границе с Мексикой.

Вчера на Московской бирже к 19.09 мск доллар стоил 64,08 руб. (+0,3 руб.), курс евро не изменился. Аналитики «Сбербанк CIB» считают выступление Трампа против свободы торговли в долгосрочной перспективе негативным для цен на нефть и не исключают, что курс рубля в ближайшее время снова протестирует уровень в 65 руб./$. Однако, если Трампу удастся восстановить доверие рынков, доллар к концу года может ослабеть, опустившись даже до 61 руб./$.