АСВ может лишиться статуса госкорпорации

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) может сменить статус госкорпорации на публично-правовую компанию – этот вопрос прорабатывается, заявил в четверг замминистра финансов Алексей Моисеев (цитата по «Интерфаксу»).

Публично-правовая компания – некоммерческая организация, созданная государством и работающая в интересах его самого и общества. Такая компания может быть создана для проведения государственной политики <...> и осуществления контрольных, управленческих и иных общественно полезных функций и полномочий, реализации особо важных проектов и госпрограмм, говорится в законе о публично-правовых компаниях.

Принципиальной разницы между госкорпорацией и публично-правовой компанией нет, единственное отличие в том, что некоторые госкорпорации наделены законом нормотворческими функциями, а в законе о публично-правовых компаниях возможность делегированного нормотворчества прямо не упоминается, говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный.

Публично-правовая компания – более современный формат госкорпорации, пояснил «Ведомостям» Моисеев: «У нас есть прецеденты, когда некоммерческие организации или акционерные общества исполняют функции, свойственные публично-правовым организациям, например, это АИЖК, которое реализует программу помощи ипотечным заемщикам. Есть Российский союз автостраховщиков, который осуществляет схожие с АСВ функции на страховом рынке». Если не будет найдено решение, то статус госкорпорации АСВ сохранит, но это достаточно странная конструкция, когда госкорпорация находится под контролем ЦБ, объясняет Моисеев.

АСВ сохранит все функции, кроме проведения конкурса на санации, сообщил Моисеев, им займется фонд санации при ЦБ: «АСВ будет делать все то же самое в части банкротства банков, управления имущественным комплексом банкротящихся банков – распродажи и выплаты кредиторам этих банков. АСВ дальше будет собирать и выплачивать взносы, страховые возмещения» (цитата по «Интерфаксу»). Большинство в совете директоров АСВ будет у представителей ЦБ. В четверг министр финансов Антон Силуанов выразил надежду, что совет возглавит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Представители ЦБ и АСВ на вопросы «Ведомостей» не ответили.