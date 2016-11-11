На валютных торгах рубль продолжает слабеть

В пятницу в первой половине дня на Московской бирже курс доллара расчетами «завтра» достигал 66 руб. Последний раз дороже доллар стоил больше трех месяцев назад - 4 августа.

Ослабление рубля началось в четверг во второй половине дня. С 17.00 всего за несколько часов российская валюта подешевела с 64 руб. за доллар до 65,5 руб. Утром в пятницу рубль сначала немного отыграл падение, однако затем продолжил дешеветь и к 11.40 мск уже торговался на уровне 66 руб. за доллар. Правда, к 12.42 мск он немного укрепился - до 65,5 руб. за доллар. Затем Московская биржа временно приостановила торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, которые были возобновлены лишь в 13.10 мск. (по сообщению торговой площадки, приостановка была связана с «аппаратной ошибкой основного сервера торговой системы валютного рынка»).

В четверг евро также укреплялся по отношению к рублю, подорожав почти с 69,0 до 71,2 руб. На торгах в пятницу курс европейской валюты достигал 71,9 руб. в 11.40 мск, затем вслед за долларом он снизился перед остановкой торгов до 71,3 руб.

Рынок начинает оценивать последствия американских выборов, говорит экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин. Сейчас происходит распродажа на рынках развивающихся валют на фоне существенного повышения инфляционных ожиданий в США после победы на президентских выборах Дональда Трампа, соглашается главный аналитик «Нордеа банка» Ольга Лапшина. «Происходит рост доходности американских госбумаг, рынок ожидает ускорения инфляции в США, а также что Америка больше будет заимствовать на рынке, а это, в свою очередь, ведет к репрессингу всех остальных рынков – исключений сейчас нет: это и Европа, и особенно развивающиеся рынки. Инвесторы выходят из рисковых активов», - указывает Кузьмин.

«Общая распродажа на рынках развивающихся стран могла бы в меньшей степени затронуть рубль, однако из-за одновременной существенной неопределенности относительно будущего уровня цен на нефть, в условиях отсутствия значимого прогресса в переговорах ОПЕК об ограничении добычи рубль не устоял и показывает снижение на уровне других валют развивающихся рынков», – утверждает Лапшина.

Цены на нефть в четверг падали. Стоимость фьючерсов марки Brent с поставкой в январе 2017 г. и декабрьского контракта на сорт WTI снизились более чем на 1%. В пятницу к 13.20 мск баррель Brent подешевел до $45,5, а WTI – до $44,2.

«Улучшения ситуации с курсом рубля можно ждать на следующей неделе на фоне возможных новостей по поводу ограничения добычи от ОПЕК, а также на фоне наступления налогового периода в России», – полагает Лапшина. «Россия может выглядеть лучше, чем большая часть развивающихся рынков: у нас низкий отток капитала, изменение доходности американских госбумаг окажет меньшее влияние на наш рынок, а также у инвесторов есть надежда, что с приходом Дональда Трампа может быть изменен санкционный режим», – добавляет Кузьмин.