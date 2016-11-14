Активы развивающихся рынков дешевеют из-за роста доходности казначейских облигаций США

В пятницу инвесторы распродавали активы на развивающихся рынках. Фондовый индекс Индонезии снизился на 4%, ЮАР – на 2,3% Аргентины – на 3,5%. Индекс ММВБ потерял 0,6%. За неделю чистый отток из фондов акций и облигаций развивающихся стран составил $2,4 млрд (данные IIF).

Отчасти это происходит из-за роста доходности казначейских облигаций США. В предвыборную неделю доходность 10-летних казначейских бондов снижалась до 1,7762% годовых, но в прошлый четверг (в пятницу торгов не было) она достигла 2,152%. Они дешевеют на ожиданиях роста инфляции и укрепления экономики США. Намерение потратить на инфраструктуру $1 трлн и снизить налог на прибыль компаний с 35 до 15% – одни из немногих четких предвыборных заявлений Трампа, говорит экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин.

Рост доходности казначейских облигаций означает, что инвесторы неожиданно получили надежный инструмент, на котором еще недавно заработать было трудно. Это провоцирует инвесторов сбрасывать активы на развивающихся рынках, говорит аналитик «ВТБ 24» Станислав Клещев.

Для фондового рынка США избрание Трампа президентом обернулось ралли. Dow Jones завершил неделю новым рекордом – 18847,66 пункта, S&P 500 и NASDAQ выросли на 3,8% каждый. «Начался период перебалансирования рынка, инвесторы пытаются угадать действия нового президента и секторы, которые выиграют или проиграют из-за этого», – сказал WSJ трейдер NorthCoast Asset Management Фрэнк Ингарра. Промышленные компании из индекса S&P 500 за неделю подорожали на 8%, финансовые – на 11%. Индекс биотехнологических компаний, торгующихся на NASDAQ, вырос на 12%.

За прошлую неделю чистый приток фондов акций США превысил $5 млрд. «Ожидания смягчения регулирования, благоприятная налоговая реформа, рост бюджетных расходов и сокращения проволочек в конгрессе обещают рост доходов и прибыли», – отмечают аналитики JPMorgan.

Для рынка металлов обещания Трампа содержат противоречивый посыл: он говорил, что намерен увеличить инвестиции в инфраструктуру, но также о планах ввести ограничения на торговлю с Китаем. С момента, когда стало известно о победе Трампа, на Лондонской бирже металлов медь подорожала на 8,7%, алюминий – на 2,7%, цинк – на 2,4%.

К концу недели Brent подешевела до $44,5 за баррель, WTI – до $43,4: ОПЕК сообщила об увеличении добычи в октябре на 240 000 баррелей до 33,64 млн баррелей в сутки. «Из-за неопределенности относительно будущего уровня цен на нефть и отсутствия значимого прогресса в переговорах ОПЕК об ограничении добычи рубль не устоял», – констатирует главный аналитик «Нордеа банка» Ольга Лапшина. В пятницу рубль подешевел до 65,7 руб./$, потеряв 72 коп., и до 71 руб./евро (минус 36 коп.). «Валюты стран-экспортеров под двойным давлением: падения цен на сырье и укрепления доллара. Южноафриканский рэнд, бразильский реал – лидеры падения последних двух сессий», – утверждает Клещев.

Из-за предвыборных обещаний Трампа пересмотреть соглашения по торговле нефтью с Саудовской Аравией и Ираном снижались фондовые индексы ближневосточных стран. Дубайский DFM General Index, в котором Иран учитывается в качестве торгового партнера, с 9 ноября снизился на 2,2%, фондовый индекс Абу-Даби – на 2,6%, Катара – на 1,4%.

Следующая неделя может оказаться для рубля лучше – начинается налоговый период и есть надежда на сокращение добычи нефти странами ОПЕК, полагает Лапшина. Перспективы России, возможно, лучше, чем у других развивающихся стран, отмечает Кузьмин: здесь низкий отток капитала, поэтому рост доходности казначейских бондов окажет меньшее влияние, а также у инвесторов есть надежда, что с приходом Трампа может быть изменен санкционный режим.