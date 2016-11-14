ЦБ снова меняет полисы ОСАГО из-за появления подделок

Статья опубликована в № 4202 от 14.11.2016 под заголовком: Новый полис для ОСАГО

ЦБ вновь готовит полисы ОСАГО к замене: с 1 января 2018 г. в обращение поступят бланки нового формата.

Они будут содержать информацию обо всех коэффициентах, которые повлияли на конечную стоимость его страховки, в том числе о коэффициенте бонус-малус (сумма страховой премии будет указываться в рамке в правом верхнем углу бланка). Также на бланке будут указаны сведения о добровольных договорах страхования, заключенных при покупке ОСАГО, уточнил представитель ЦБ. Новые полисы получат долгожданный QR-код, который обеспечит онлайн-доступ к договору на сайте РСА.

С октября 2016 г. ЦБ и Российский союз автостраховщиков (РСА) уже меняли бланки ОСАГО: полисы обзавелись «сложным» цветовым фоном и водяными знаками, а также встроенной металлизированной нитью.

«Нам рассказывали, что рынок якобы заполонили фальшивые полисы ОСАГО, что проблема будет решена и что якобы 2–3 года невозможно будет подделать розовый бланк. И что мы слышим? Опять появляются новые бланки полисов», – удивляется президент Ассоциации защиты страхователей Николай Тюрников.

Гознак разбирается с кодом Ввести полисы ОСАГО с QR-кодом планировалось еще 1 июля 2016 г., однако в итоге бланки вышли «незакодированными». Печатать полисы должен Гознак, а ему требуется время на переоборудование, пояснил Ефремов. Печать отложена после консультаций со страховщиками и Гознаком, подтвердил представитель ЦБ. Представитель Гознака не ответил на запрос «Ведомостей». Использовать полисы текущего формата страховщики смогут до 1 июля 2018 г.

Подделки новых бланков уже появились, признает заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов: ряд агентов и брокеров заявляют об утрате или краже полисов, а потом продают их, «заключая фальсифицированные договоры».

По словам директора по развитию страхования СК «МАКС» Сергея Печникова, проблемы с фальшивками возникают при оформлении ДТП: сотрудник ГИБДД лишь зрительно фиксирует наличие полиса, не проверяя его легитимность, а при оформлении ДТП по европротоколу проверять подлинность полиса, по сути, должен сам потерпевший.

С точки зрения обеспечения безопасности QR-код – хорошая новация, уверен заместитель гендиректора «Альфастрахования» Александр Горин, код можно считывать любым смартфоном – это удобно при верификации полиса. Сам по себе QR-код защиту полису не обеспечит, не согласен Печников.

При помощи нового полиса ЦБ надеется защитить автовладельцев от страховщиков: в бланке будут перечисляться договоры страхования, которые клиент заключил «в нагрузку» к ОСАГО. По задумке ЦБ это помешает страховщикам навязывать дополнительные услуги.

Если в полис включать информацию о дополнительных услугах, возможно, люди будут выбирать их более осознанно, резюмирует Тюрников.

Ефремов замечает, что страховщики могут легко обойти ограничение и навязать клиентам услуги, не связанные со страхованием: «например, технические либо связанные с покупкой нестраховых бумаг». «Нам кажется, что введение периода охлаждения и так полностью сняло вопрос навязывания каких-либо полисов», – замечает Горин. Случаи навязывания с введением нового полиса могут даже возрасти, рассуждает гендиректор «Либерти страхования» Сергей Ковальчук: «При наличии подписи в полисе ОСАГО клиенту и контрольным органам будет сложнее доказать факт навязывания».