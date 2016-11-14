Сбербанк замещает средства компаний вкладами населения

В комментариях к отчетности за 10 месяцев Сбербанк написал, что продолжает оптимизировать структуру клиентских средств в пользу наиболее дешевых, чтобы повысить эффективность и рентабельность. В октябре денег на счетах компаний стало меньше на 5%, чем в сентябре, или 5,5 трлн руб., сообщил банк, денег населения тоже стало меньше, но всего на 0,2% – за счет укрепления рубля и снижения остатков по сберегательным сертификатам.

«Мы постепенно замещаем наиболее дорогие средства корпоративных клиентов средствами физических лиц», – сообщил «Ведомостям» зампред правления Сбербанка Александр Морозов, но не привел конкретных цифр. По его словам, средства на текущих, расчетных и карточных счетах населения устойчиво растут, формируется стабильный остаток, на который банк может опираться.

А представитель Сбербанка сообщил, что у банка есть возможность снижать ставки депозитов и для компаний, и для населения: ликвидности много, идет органический приток денег, потому что, во-первых, население вернулось к сберегательной модели поведения, а во-вторых, оно переводит в Сбербанк средства из других банков.

С начала года средства компаний в Сбербанке номинально сократились на 1,5 трлн руб. и сейчас составляют 5,46 трлн, а средства населения выросли на 430 млрд и достигли почти 11 трлн руб. Но если сделать валютную переоценку, то видно, что Сбербанк действительно почти полностью отток средств компаний замещает притоком средств физических лиц, говорит аналитик Fitch Александр Данилов. По подсчетам Fitch, за девять месяцев реальный отток средств корпоративных клиентов составил около 455 млрд руб., а приток сбережений населения – 486 млрд руб.

Схожим образом Сбербанк замещал дорогие средства ЦБ, которые заимствовал в последний кризис. В 2015 г. шел сильный приток денег и от населения, и от компаний, что позволило Сбербанку заместить дорогие средства ЦБ, продолжает Данилов: в январе 2015 г. Сбербанк был должен ЦБ 3,3 трлн руб., сейчас средств ЦБ у Сбербанка почти нет, только субординированный долг на 500 млрд руб.

Банк почти полностью вернул фондирование ЦБ, которое было самым дорогим, говорит и аналитик «Уралсиба» Наталья Березина. У Сбербанка велика доля текущих счетов населения (около 11% от общих процентных обязательств банка), он начисляет по ним крохотные проценты и может себе позволить замещать средства компаний деньгами физических лиц – они существенно дешевле рынка.

Сбербанк не исключение, ситуация характерна для всего рынка, отмечает зампред правления Промсвязьбанка Владимир Мамакин: срочные вклады физических лиц сейчас дешевле, чем средства компаний. Рынок ожидает серьезного снижения ставок с начала 2015 г. Инструменты ЦБ в этом году действительно сильно подорожали – регулятор ожидал структурного профицита ликвидности и дестимулировал банки привлекать средства в Банке России, заключает Мамакин.

Замещать дорогие средства компаний дешевыми деньгами населения Сбербанку помогает реклама, приуроченная к его 175-летию. Традиционно у Сбербанка очень сильные позиции на рынке вкладов населения, говорит старший вице-президент банка Светлана Миронюк: «Но у нас, конечно, есть такие активные конкуренты, как «ВТБ 24». А в периоды экономической неопределенности необходимо прикладывать больше усилий, чем обычно, для привлечения новых клиентов». ТВ-кампания, рекламирующая вклады, продлится шесть недель, обещает Миронюк, это довольно стандартная акция для банка, такого рода кампании периодически приурочиваются к юбилеям Сбербанка. По ее мнению, в этом году продвижение Сбербанка гораздо более заметно благодаря акции с музеями: банк компенсировал 28 музеям в 27 городах России доходы от билетов за шесть недель, которые длится рекламная акция: для посетителей вход был полностью бесплатный. «Пока мы не можем точно оценить, как такая масштабная культурная акция повлияла на наш бренд и его составляющие, цифры будут позднее, но мы получили массу позитивных упоминаний в соцсетях и СМИ, – радуется Миронюк. – План по привлечению новых вкладов уже перевыполнен в 1,5 раза».