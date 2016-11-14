Прибыль ВТБ в III квартале превзошла прогноз аналитиков на 30%

Группа ВТБ заработала за 9 месяцев этого года 34,1 млрд руб. против убытка на 10,9 млрд руб. годом ранее. Основную часть чистой прибыли в 2016 г. группа получила в III квартале – 18,7 млрд руб.

Чистая прибыль группы в III квартале была выше консенсус-прогноза аналитиков на 31%, говорится в обзоре JPMorgan, по мнению его авторов, результаты ВТБ превзошли прогнозы аналитиков из-за трудности спрогнозировать выручку от неосновной деятельности.

Чистые процентные доходы группы за 9 месяцев 2016 г. увеличились на 58,4% до 310,4 млрд руб. При этом в III квартале они сократились на 4,9% до 103,4 млрд руб. по сравнению со II кварталом. Маржа за квартал упала с 4% до 3,9%, подсчитали аналитики JPMorgan.

В сравнении с процентными комиссионные доходы за 9 месяцев выросли скромно – на 3,5% до 55,9 млрд руб., а квартал к кварталу практически не изменились и составили 19,3 млрд руб.

В структуре доходов группы за 9 месяцев 2016 г. наибольшую прибыль получил сегмент розничного бизнеса – 35,1 млрд руб., на втором месте – корпоративно-инвестиционный блок с прибылью 11,8 млрд руб., сегмент малого и среднего бизнеса получил убыток на 8 млрд руб., говорится в отчетности.

В резервы за 9 месяцев банк направил 95,9 млрд руб., из них на III квартал пришлось 30 млрд руб. Стоимость риска (отчисления в резервы к портфелю) составила 1,9%, сообщил зампред правления ВТБ Герберт Моос, назвав такой подход к формированию резервов «консервативным».

Расходы на персонал и административные расходы за 9 месяцев составили 171,6 млрд руб., увеличившись на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает банк. В III квартале они составили 55,3 млрд руб., незначительно снизившись по сравнению со II кварталом (55,7 млрд), в котором ВТБ завершил присоединение Банка Москвы. По словам Мооса, эффект от интеграции банка в финансовых результатах можно будет увидеть в 2017 г.

Наблюдательный совет ВТБ 2 ноября принял решение о присоединении еще одного дочернего банка к ВТБ, речь идет о розничном «ВТБ 24», говорится в сообщении группы: «это должно привести к существенной экономии расходов за счет оптимизации структуры розничного бизнеса».