Убыточность ОСАГО в 30 регионах России превысила 150%

В России около 30 регионов, в которых страховщикам невыгодно работать с обязательным страхованием гражданской ответственности (ОСАГО), заявил руководитель департамента страхового рынка ЦБ Игорь Жук. В этих регионах коэффициент убыточности по ОСАГО (с учетом расходов на ведение дел страховщика) превышает 150%, сообщил он: «Время, когда убыточность в ОСАГО составляла 20–40%, прошло» (цитата по «Интерфаксу»).

Жук привел данные за первое полугодие с экстраполяцией на девять месяцев, уточнил представитель ЦБ, добавив, что есть регионы, где убыточность ОСАГО превышает и 200%.

Ситуацию должно изменить введение натурального замещения в ОСАГО, т. е. ремонта, говорит представитель ЦБ. Но всех проблем это не решит, признает он, необходимо также введение электронного полиса, работа страховщиков по досудебному урегулированию убытков и взаимодействие с региональными властями, правоохранительными и судебными органами. При этом поддерживать страховщиков, работающих в убыточных регионах, регулятор не планирует: «ОСАГО – рыночный вид страхования, компании должны самостоятельно прогнозировать убыточность».

Неизбежный итог развития ситуации – рост тарифов, уверен управляющий директор по страховым рейтингам RAEX Алексей Янин. Ситуация на рынке ОСАГО настолько неопределенная, что давать какие-либо прогнозы невозможно, говорит он: «Возможно как снижение убыточности, так и полное прекращение работы всех компаний с этим видом страхования».

Неуловимые автоюристы Страховые компании 3000 раз пытались возбудить уголовные дела по факту мошенничества, совершенного автоюристами, в том числе 2100 заявлений были связаны с ОСАГО, говорил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов со ссылкой на данные РСА. Уголовные дела заведены по 14% из них, до конца доведены лишь десятки расследований, добавил он.

Повышение региональных коэффициентов могло бы облегчить ситуацию на рынке, но это плохо для потребителей, рассуждает исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. К тому же ЦБ не приветствует такой вариант, понимая, что просто будет кормить автоюристов, говорит он, замечая, что, возможно, действительно натуральная форма возмещения даст хоть немного «приструнить» автоюристов.

Представитель ЦБ не ответил на вопрос, будет ли регулятор повышать тарифы в 2016–2017 гг.

Лидер рынка ОСАГО – «Росгосстрах» – за девять месяцев этого года получил чистый убыток по РСБУ в размере 4,3 млрд руб., хотя еще год назад у него была прибыль в 6 млрд руб. Основная причина убытка – отрицательный результат от деятельности в области ОСАГО, говорится в отчете компании, а именно – «неконтролируемые процессы в области судебного производства». Ни страховщики, ни местные власти сегодня не справляются с автоюристами – количество токсичных регионов растет день ото дня, говорит гендиректор «Росгосстраха» Дмитрий Маркаров. Многие компании уже отказались работать с ОСАГО из-за огромной убыточности (200–300% и более), рассказывает он, в частности, рынок покинули все ранее работавшие на нем иностранные автостраховщики. Он ожидает, что в ближайшее время ряд страховых компаний обанкротится, в первую очередь мелкие и средние. У самого «Росгосстраха» достаточно резервов для того, чтобы дальше работать в проблемных регионах, уверяет он.

Увеличение тарифов вызовет серьезную волну возмущения среди автовладельцев – они и так получили повышенный в 2 раза тариф за последние два года, говорит президент Ассоциации защиты страхователей Николай Тюрников. ЦБ следует критично отнестись к показателям, которые предоставляют ему страховые компании, считает он: «У меня эти цифры вызывают объективное подозрение – страховщики экономически заинтересованы представить ситуацию хуже, чем она есть на самом деле». Подавляющее большинство автоюристов действует в правовом поле, уверен Тюрников, а проблему недобросовестных автоюристов страховщикам раздувать выгодно, чтобы «в конечном итоге обратиться за повышением тарифа на ОСАГО».

Представитель Минфина не ответил на запрос «Ведомостей».