Аналитикам трудно прогнозировать доходы ВТБ

Госбанк второй квартал подряд превосходит ожидания инвестбанков по прибыли – в этот раз на 30%, заработав 18,7 млрд рублей

В III квартале группа ВТБ получила больше половины своей прибыли – 18,7 млрд руб. Всего за девять месяцев 2016 г. она составила 34,1 млрд руб.

Квартальный результат оказался выше консенсус-прогноза аналитиков более чем на 30%, говорится в обзоре аналитика JPMorgan Алекса Кантаровича. По его мнению, результаты ВТБ превзошли ожидания из-за трудности спрогнозировать доходы от неосновной деятельности.

Аналитики UBS считают, что на прибыли позитивно сказалось «неожиданное» снижение издержек, однако они обращают внимание, что и процентный, и комиссионный доходы банка были существенно ниже консенсус-прогноза: на 4,5 и 12% соответственно. Представитель ВТБ объяснил снижение тем, что во II квартале у банка был разовый всплеск доходов из-за досрочного погашения кредитов. Маржа, по подсчетам Кантаровича, за квартал сократилась с 4 до 3,9%.

В финансовых результатах банка за III квартал тревожит снижение чистого процентного дохода и маржи по сравнению с прошлым кварталом, а также снижение комиссионных доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказывает аналитик БКС Ольга Найденова.

Кто больше заработал в ВТБ В структуре доходов группы за девять месяцев 2016 г. наибольшую прибыль получил сегмент розничного бизнеса – 35,1 млрд руб., на втором месте – корпоративно-инвестиционный блок с прибылью в 11,8 млрд руб., сегмент малого и среднего бизнеса получил убыток на 8 млрд руб., говорится в отчетности.

«Часть комиссий, особенно в инвестбанковском бизнесе, носит сезонный характер и может быть неравномерно распределена в течение года. То, что я вижу в ноябре, позволяет мне сказать с большой уверенностью, что в IV квартале будет высокий уровень комиссионных доходов и выход на рост комиссионного дохода год к году», – заверил зампред правления ВТБ Герберт Моос.

Прибыли банка в значительной степени помогают низкие отчисления в резервы, однако то, что стоимость риска ВТБ (отчисления в резервы к среднему портфелю. – «Ведомости»), особенно в корпоративном сегменте, значительно ниже средней по рынку и также ниже, чем у лидера рынка – Сбербанка, вызывает удивление и вопросы, указывает аналитик Fitch Александр Данилов. Доля NPL у ВТБ с начала года выросла с 6,3 до 7,2%, говорится в сообщении банка. У Сбербанка в начале года доля просроченных кредитов была 5,2%, по итогам II квартала она составила 4,9%.

«По моим ожиданиям, банк должен был зарезервировать больше: во II квартале резервы были на 20 млрд руб. выше, чем в третьем», – говорит Найденова. Сейчас у банка уровень покрытия плохих кредитов резервами чуть выше 100%, это лучше, чем у многих банков, однако это не слишком консервативный подход, заключает она.

ВТБ и в III, и во II квартале 2016 г. досоздавал резервы по кредитам по 30,3 млрд руб. в квартал, говорит его представитель. А динамика создания резервов по гарантиям серьезно различается у ВТБ поквартально, подчеркивает он: 32 млрд руб. во II квартале и 13,6 млрд руб. – в третьем. «Это основная причина снижения отчислений в резервы между кварталами», – заключает представитель ВТБ. Стоимость риска составила 1,9%, сообщил Моос, назвав такой подход к формированию резервов «консервативным».

Наблюдательный совет ВТБ 2 ноября принял решение присоединить к ВТБ его розничное подразделение – «ВТБ 24», что «должно привести к существенной экономии расходов за счет оптимизации структуры розничного бизнеса».

Моос заявил, что менеджеры ВТБ будут рекомендовать сохранить дивиденды на уровне 2015 г. Банк выплатил владельцам обыкновенных акций 15 млрд руб. дивидендов, что составляет более 30% годовой прибыли по РСБУ. Согласно дивидендной политике ВТБ заплатит по итогам 2016 г. не менее 25% чистой прибыли по МСФО. Моос заявил, что по итогам года банк ждет прибыль около 50 млрд руб.

К закрытию торгов в понедельник акции ВТБ на Московской бирже подешевели на 0,3% до 0,067 руб. за штуку. Индекс ММВБ снизился к закрытию торгов на 0,49% до 2021 пункта.