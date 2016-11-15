Страхование

Минфин предложил оформлять европротокол по телефону и без согласия сторон

Пока, чтобы рассчитывать на компенсацию до 400 000 рублей, нужно иметь особый прибор «Эра-Глонасс»
Сейчас автовладельцы могут оформить ДТП по европротоколу, если вред причинен только двум автомобилям, оба их водителя застрахованы по ОСАГО и у них нет разногласий по поводу обстоятельств аварии, характера и перечня нанесенных повреждений
Сейчас автовладельцы могут оформить ДТП по европротоколу, если вред причинен только двум автомобилям, оба их водителя застрахованы по ОСАГО и у них нет разногласий по поводу обстоятельств аварии, характера и перечня нанесенных повреждений
Е. Разумный / Ведомости

Минфин предложил расширить возможности автовладельцев при оформлении дорожно-транспортного происшествия по европротоколу (без участия сотрудников полиции): разрешить им оформлять «безлимитный» европротокол не только на основе данных «Эра-Глонасс», но и на основе фото и видео с места ДТП, при этом согласие обоих водителей с обстоятельствами аварии не требуется, сообщается в поправках к закону об ОСАГО, с которыми ознакомились «Ведомости».

Ведомство также предлагает разрешить водителям требовать дополнительное возмещение вреда, если общая сумма не превысит максимально возможной выплаты (50 000 или 400 000 руб.): сейчас они такого права лишены.

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Сейчас автовладельцы могут оформить ДТП по европротоколу, если вред причинен только двум автомобилям, оба их водителя застрахованы по ОСАГО и у них нет разногласий по поводу обстоятельств аварии, характера и перечня нанесенных повреждений. Страховая сумма в целом по России не может превышать 50 000 руб. Исключение составляют лишь четыре региона, где Минфин проводит эксперимент с так называемым безлимитным европротоколом: Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области – там максимальная выплата по европротоколу равна страховой сумме по ОСАГО – 400 000 руб., но может выплачиваться, только если данные об обстоятельствах ДТП зафиксированы с помощью технических средств контроля с использованием государственной информационной системы «Эра-Глонасс».

Однако с «фиксацией» возникли проблемы, признает Минфин в пояснительной записке к документу: по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), за девять месяцев 2016 г. в целом по России по европротоколу оформляется около 30% страховых случаев, примерно столько же – в четырех безлимитных регионах, но сумма страхового возмещения в них все равно не превышает 50 000 руб.

Безлимитный европротокол распространяется на всю территорию России с 1 октября 2019 г. Чтобы водитель мог получить выплату в пределах 400 000 руб., его автомобиль должен быть оснащен техническими средствами контроля, которые передают страховщику некорректируемую информацию о ДТП с использованием технологии «Глонасс». Конкретный перечень таких устройств Минфин предлагает определить правительству.

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Но все автомобили оснастить ими все равно невозможно, убежден Минфин – нужны «альтернативные средства фиксации». Во-первых, водитель может использовать разработанное РСА мобильное приложение: сделать фото автомобиля и его повреждений на месте ДТП и передать данные в автоматизированную систему обязательного страхования. Во-вторых, он может снять обстоятельства ДТП и повреждения на фото и видео, подтвердив, что он находится именно на месте ДТП, при помощи своего абонентского номера через оператора сотовой связи, который передаст данные непосредственно страховой компании. Пока нововведение предлагается лишь для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, но с 1 октября 2019 г. будет действительно для всей России.

Предложенные Мифином поправки не предусматривают заполнения участниками ДТП «одного бланка на двоих» – каждый заполняет свой экземпляр и направляет страховщику. А в четырех безлимитных регионах оформлять ДТП по европротоколу предлагается независимо от того, есть ли между участниками разногласия по поводу обстоятельств аварии.

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Кроме того, автовладелец сможет потребовать дополнительного возмещения вреда, нанесенного автомобилю при ДТП, если оно оформлено по европротоколу, если суммарная выплата находится в пределах установленного по региону максимума – 400 000 руб. либо 50 000 руб., сообщается в документе.

Новый пакет поправок Минфина разработан по итогам совещания у первого вице-премьера Игоря Шувалова и направлен на согласование в заинтересованные ведомства. Это подтвердил и представитель Минфина. Если поправки одобрят, закон в новой редакции вступит в силу 1 января 2018 г.

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