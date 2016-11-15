Минфин предложил оформлять европротокол по телефону и без согласия сторон

Сейчас автовладельцы могут оформить ДТП по европротоколу, если вред причинен только двум автомобилям, оба их водителя застрахованы по ОСАГО и у них нет разногласий по поводу обстоятельств аварии, характера и перечня нанесенных повреждений

Пока, чтобы рассчитывать на компенсацию до 400 000 рублей, нужно иметь особый прибор «Эра-Глонасс»

Минфин предложил расширить возможности автовладельцев при оформлении дорожно-транспортного происшествия по европротоколу (без участия сотрудников полиции): разрешить им оформлять «безлимитный» европротокол не только на основе данных «Эра-Глонасс», но и на основе фото и видео с места ДТП, при этом согласие обоих водителей с обстоятельствами аварии не требуется, сообщается в поправках к закону об ОСАГО, с которыми ознакомились «Ведомости».

Ведомство также предлагает разрешить водителям требовать дополнительное возмещение вреда, если общая сумма не превысит максимально возможной выплаты (50 000 или 400 000 руб.): сейчас они такого права лишены.

Сейчас автовладельцы могут оформить ДТП по европротоколу, если вред причинен только двум автомобилям, оба их водителя застрахованы по ОСАГО и у них нет разногласий по поводу обстоятельств аварии, характера и перечня нанесенных повреждений. Страховая сумма в целом по России не может превышать 50 000 руб. Исключение составляют лишь четыре региона, где Минфин проводит эксперимент с так называемым безлимитным европротоколом: Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области – там максимальная выплата по европротоколу равна страховой сумме по ОСАГО – 400 000 руб., но может выплачиваться, только если данные об обстоятельствах ДТП зафиксированы с помощью технических средств контроля с использованием государственной информационной системы «Эра-Глонасс».

Однако с «фиксацией» возникли проблемы, признает Минфин в пояснительной записке к документу: по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), за девять месяцев 2016 г. в целом по России по европротоколу оформляется около 30% страховых случаев, примерно столько же – в четырех безлимитных регионах, но сумма страхового возмещения в них все равно не превышает 50 000 руб.

Безлимитный европротокол распространяется на всю территорию России с 1 октября 2019 г. Чтобы водитель мог получить выплату в пределах 400 000 руб., его автомобиль должен быть оснащен техническими средствами контроля, которые передают страховщику некорректируемую информацию о ДТП с использованием технологии «Глонасс». Конкретный перечень таких устройств Минфин предлагает определить правительству.

Но все автомобили оснастить ими все равно невозможно, убежден Минфин – нужны «альтернативные средства фиксации». Во-первых, водитель может использовать разработанное РСА мобильное приложение: сделать фото автомобиля и его повреждений на месте ДТП и передать данные в автоматизированную систему обязательного страхования. Во-вторых, он может снять обстоятельства ДТП и повреждения на фото и видео, подтвердив, что он находится именно на месте ДТП, при помощи своего абонентского номера через оператора сотовой связи, который передаст данные непосредственно страховой компании. Пока нововведение предлагается лишь для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, но с 1 октября 2019 г. будет действительно для всей России.

Предложенные Мифином поправки не предусматривают заполнения участниками ДТП «одного бланка на двоих» – каждый заполняет свой экземпляр и направляет страховщику. А в четырех безлимитных регионах оформлять ДТП по европротоколу предлагается независимо от того, есть ли между участниками разногласия по поводу обстоятельств аварии.

Кроме того, автовладелец сможет потребовать дополнительного возмещения вреда, нанесенного автомобилю при ДТП, если оно оформлено по европротоколу, если суммарная выплата находится в пределах установленного по региону максимума – 400 000 руб. либо 50 000 руб., сообщается в документе.

Новый пакет поправок Минфина разработан по итогам совещания у первого вице-премьера Игоря Шувалова и направлен на согласование в заинтересованные ведомства. Это подтвердил и представитель Минфина. Если поправки одобрят, закон в новой редакции вступит в силу 1 января 2018 г.