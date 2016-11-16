Компании забирают миллиарды из госбанков

Корпоративные клиенты в III квартале 2016 г. забрали у ВТБ 357 млрд руб., или 9% (текущие счета и срочные депозиты), следует из международной отчетности группы за девять месяцев 2016 г. К октябрю у госбанка осталось 3,75 трлн руб. средств компаний. С текущих счетов они забрали почти 30% средств.

Из Сбербанка компании за тот же период забрали 300 млрд руб., или 5%, следует из его отчетности, опубликованной во вторник, к октябрю у него таких средств было 6,5 трлн руб. Сбербанк также ухудшил прогноз на 2016 г. по росту корпоративных депозитов юрлиц до «ниже сектора», т. е. ниже 5–10%, следует из его презентации для инвесторов.

Основной отток у ВТБ пришелся на рубли, с валютных счетов ушло $0,7 млрд (44 млрд руб. по курсу ЦБ на конец октября), пишут аналитики Райффайзенбанка. Такой вывод они делают на основе данных об оттоке счетов из презентации для инвесторов.

Представитель ВТБ указывает, что это некорректно: отток $0,7 млрд – это данные из российской отчетности, а не международной. «Доминирующий фактор снижения средств клиентов-юрлиц – отток средств по валютным корпоративным депозитам, срок которых истек. В рассматриваемый период ВТБ располагал профицитом валютной ликвидности и не был заинтересован в сохранении данных средств», – заверяет его представитель.

ВТБ компенсировал отток привлечением более дорогих депозитов у казначейства, указывают аналитики Райффайзенбанка. За квартал размер госсредств на его счетах вырос на 468 млрд руб., большая часть из них – депозиты Минфина.

По подсчетам Fitch, в сентябре государственное финансирование номинально увеличилось на 269 млрд руб. (6%), что представляет собой чистый результат новых заимствований на 344 млрд руб. от Минфина, главным образом со стороны группы ВТБ и Газпромбанка, которые привлекли соответственно 190 млрд и 103 млрд руб.

В результате замещения клиентских средств бюджетными процентные расходы ВТБ выросли за III квартал на 2,5%, подсчитали аналитики Райффайзенбанка. «Такая ситуация в ВТБ стала основной причиной произошедшего всплеска ставок на денежном локальном рынке. Он произошел в начале октября – ставка RUONIA (ставка овернайт межбанковского рынка. – «Ведомости») в среднем на 20 базисных пунктов выше ключевой (ключевая ставка с 19 сентября – 10%), а в некоторые дни – и на 60 б. п.», – говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. В октябре ставки действительно росли, но этот рост был незначительным – основными заемщиками были ВТБ и «Открытие», говорит казначей небольшого банка.

По словам представителя ВТБ, размер привлечения рублевых ресурсов с рынка в течение III квартала практически не менялся, никакого дополнительного влияния на денежный рынок не оказывал. «Объемы привлечения на денежном рынке в октябре находились на обычных уровнях», – добавил управляющий директор «Открытия» Антон Сбытов.

Порывай ожидает, что улучшение может произойти в декабре, когда до банковской системы дойдут средства в 800 млрд руб. из бюджета в виде досрочного погашения кредитов оборонным компаниям по ранее выданным гарантиям.

В обзоре Fitch за девять месяцев 2016 г. (агентство анализирует данные по РСБУ) говорится, что доля государственных средств в обязательствах ВТБ выросла с 13 до 17%, по этому показателю госбанк занимает третье место по системе, выше только у «МСП банка» (43%) и «ФК Открытие» (28,7%).

«Депозиты Минфина и депозиты департамента финансов Москвы, размещаемые на аукционной основе, ничем не отличаются по экономической сути и ценовым условиям от средств юрлиц», – говорит представитель ВТБ.

«Ставки на денежном рынке уже давно стабилизировались, и скачков мы не видим. Превышение ключевой ставки на 20–50 базисных пунктов не кажется значительным. Например, год назад RUONIA превышала ключевую на 50–100 б. п.», – говорит главный экономист ФГ БКС Владимир Тихомиров. Он предполагает, что в октябре на рост ставок могло повлиять повышение цен на нефть – Brent превысила $50 за баррель. «При росте нефтяных цен спрос на рубли также растет, а банки не склонны избавляться от рублевой ликвидности», – указывает он. В то же время сейчас в банковском секторе профицит ликвидности и, скорее всего, ставка RUONIA уйдет ниже ключевой ставки.

«Мы постепенно замещаем наиболее дорогие средства корпоративных клиентов средствами физических лиц», – сообщил на прошлой неделе «Ведомостям» зампред правления Сбербанка Александр Морозов. По подсчетам Fitch, за девять месяцев реальный отток средств корпоративных клиентов у Сбербанка составил около 455 млрд руб., а приток сбережений населения – 486 млрд руб. Маржа Сбербанка за III квартал выросла с 6 до 6,2%, у ВТБ – сократилась с 4 до 3,8%.