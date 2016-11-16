Шишханов выводит «Европлан» на SPO

«Мы планируем для оплаты технической эмиссии внести в «Европлан» принадлежащие нам акции ВСК, а также 100% акций НПФ «Сафмар», – говорил в интервью РБК в октябре 2016 г. Микаил Шишханов

Компания «Европлан», на основе которой финансовая группа «Сафмар», управляющая активами семьи Гуцериевых – Шишханова, консолидирует свои пенсионные, страховые и лизинговые активы, объявила о размещении акций по открытой подписке. Это следует из сообщения о существенном факте компании, размещенного в среду, 16 ноября, на сервере раскрытия информации. Отмечается, что ЦБ зарегистрировал выпуск акций.

Количество размещаемых акций – 125,985 млн, номинальная стоимость бумаг – 0,67 руб., форма размещения – открытая подписка. «Цена размещения акций определяется советом директоров эмитента исходя из рыночной стоимости акций и не может быть ниже их номинальной стоимости», – указывается в раскрытии. Дата размещения определяется руководством компании.

На данный момент акционерный капитал компании состоит из 22,977 млн обыкновенных акции номинальной стоимостью 0,67 руб. каждая.

Акционеры «Европлана» имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций (отсечка – 19 сентября 2016 г.).

В декабре 2015 г. «Европлан» провел IPO. С этого момента стоимость акций компании выросла на 30,9% с 570 до 740,6 руб. на 15 ноября. Таким образом, капитализация компании составляет более 17 млрд руб. До 15.00 мск сделки по акциям «Европлана» на Московской бирже не проводились.

«Мы планируем для оплаты технической эмиссии внести в «Европлан» принадлежащие нам акции ВСК, а также 100% акций НПФ «Сафмар», – говорил в интервью РБК в октябре 2016 г. Микаил Шишханов. «В результате мы планируем создать публичную компанию с капитализацией свыше 60 млрд руб. и рейтингом не ниже BB-. Подобной финансовой структуры на российском рынке нет», - уточнял он, отмечая, что размещение планируется провести до конца 2016 г.

В октябре в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило ходатайство лизинговой компании «Европлан» о получении предварительного согласия на приобретение 45,2% голосующих акций в уставном капитале ВСК. Оно было удовлетворено антимонопольным органом 9 ноября. На следующий день стало известно, что ФАС разрешила лизинговому «Европлану» приобрести 100% голосующих акций НПФ «Сафмар».