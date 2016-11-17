Голландская «дочка» Альфа-банка потеряла по итогам 2015 г. 16 млрд рублей

Голландская «дочка» Альфа-банка – Амстердамский торговый банк (АТБ) получил убыток по итогам 2015 г. в размере 230 млн евро (более 16 млрд руб.). Это следует из отчетности АТБ, опубликованной на его сайте в среду.

АТБ занимается торговым финансированием, работает с корпоративными клиентами, а также предоставляет казначейские услуги для Западной Европы и СНГ, указано в его отчете. «В 2015 г. геополитическая напряженность и экономические трудности в некоторых ключевых для нас регионах (Россия и Украина) привели к существенному изменению качества активов, это привело к досозданию резервов на 242 млн евро», – говорится там же. Таким образом, АТБ зарезервировал около 50% портфеля, который на конец 2015 г. составлял 512 млн евро.

За 2015 г. капитал АТБ сократился в три раза, с 245 млн до 77 млн евро, – банк не соответствовал требованиям по достаточности капитала, установленным голландским регулятором, признал банк в своем отчете. На способность банка соответствовать регуляторным требованиям к капиталу повлияли значительные резервы, которые ему пришлось создать. В марте 2016 г. это привело к тому, что регулятор повысил минимальное требование к достаточности его капитала (согласно правилам «Базеля» регулятор может устанавливать надбавки к капиталу. – «Ведомости»), говорится в отчетности головной структуры Альфа-банка – ABH Financial Limited.

Рисковый портфель 58% портфеля АТБ, или 296 млн евро, приходится на кредиты, выданные в России и странах СНГ. Причем почти половина этих кредитов – 46% – не обеспечена залогом

Чтобы поддержать дочерний банк, Альфа-банк конвертировал субординированные депозиты на 90 млн евро в акции АТБ, следует из его отчетности, кроме того, ABH Holdings (ABHH) выдал банку субординированный депозит на 50 млн евро. К 1 сентября 2016 г. АТБ соответствовал требованиям голландского регулятора к капиталу, учитывая продажу ряда кредитов в августе этого года, говорится в отчете.

Активы АТБ сократились за год практически вдвое, с 3,9 млрд до 2 млрд евро, в основном за счет сокращения кредитного портфеля на 54%, а также кредитов банкам на 93% до 140 млн евро. Причем основная часть средств, которую АТБ размещал в банках (1 млрд евро), приходилась на банки стран ЕС, следует из отчетности. По итогам 2015 г. в этих банках у АТБ осталось только 44 млн евро.

«Российский Альфа-банк не имеет прямого риска на Украину и вряд ли будет согласен принять на свой баланс проблемные кредиты АТБ», – рассуждает аналитик S&P Анастасия Турдыева. У российского Альфа-банка уровень покрытия резервами просроченной задолженности примерно 100%, а на уровне отчетности группы, куда входят еще АТБ и санируемый «Балтийский», около 85%, указывает она.

Результат голландской «дочки» учитывается в отчетности Альфа-банка по МСФО и оказывает отрицательное влияние на консолидированный результат, говорит Турдыева. По итогам 2015 г. совокупный убыток банковской группы Альфа-банка составил $8 млн.

Турдыева напоминает, что Альфа-банк давно хочет вывести АТБ за периметр консолидации, но подобное решение требует согласования голландского регулятора. Группа ведет переговоры с голландским регулятором с целью передать ATБ напрямую акционерам, т. е. компании ABHH, говорилось в обзоре Fitch, выпущенном в августе 2014 г. Изменение структуры собственности помогло бы Альфа-банку высвободить капитал. Планы по передаче АТБ на головную структуру сохраняются, сообщил «Ведомостям» представитель Альфа-банка, добавив, что этот процесс зависит от одобрения регулятора.