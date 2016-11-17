Центробанк вновь уличил в манипулировании сотрудников и клиентов ИК «Элтра»

ЦБ сообщил о первом случае манипулирования на Санкт-Петербургской бирже – сделки совершались с акциями Национальной девелоперской компании (НДК) с 23 марта по 22 июня 2015 г. «Характер и систематичность» этих сделок свидетельствуют о предварительной договоренности этих клиентов, пишет регулятор.

«Живой» миллионер ЦБ месяц назад лишил Охременко квалификационного аттестата за манипулирование акциями компании «Живой офис» на Московской бирже. «Элтра», которая в обоих случаях была маркетмейкером, лишилась брокерской и дилерской лицензий. Акциями поставщика канцелярских товаров «Живой офис» манипулировали с января 2014 г. по январь 2015 г. Компания продала за 516 млн руб. почти 4 млн акций, основными покупателями стали связанные с нею ООО «Прибой», «Модерн» и «Вершина». Они приобрели акции на заемные средства, привлеченные у офшоров. По данным ЦБ, лица, связанные с «Живым офисом», в 2014 г. являлись хотя бы одной стороной в 87% биржевых сделок с акциями.

Сделки с акциями НДК для двух клиентов (Ольги Жуковской и Регины Тарасовой. – ЦБ) на основании доверенностей в режиме анонимных торгов, по данным ЦБ, совершал сотрудник петербургской инвесткомпании «Элтра» Алексей Охременко.

Эти сделки полностью сформировали рынок акций НДК на бирже, что при практически полном отсутствии иных участников и привело к существенным отклонениям цены, заявил регулятор.

При этом акции НДК учитывались в составе активов «ряда страховых компаний», добавляет регулятор, не уточняя названия компаний.

Впрочем, из списка акционеров НДК эти компании легко установить. Среди них к концу 2015 г. были: «Южурал аско» (ее гендиректор Аркадий Любавин от комментариев отказался), Российское лесопромышленное перестраховочное общество и «Регард страхование» (лицензии отозваны в январе), «Внешэкономстрах» (отозвана в мае), СК «Якорь» (связаться не удалось), а также банк «Метрополь» (связаться не удалось).

НДК была образована в 2011 г., в 2015 г. она разместила 1,64 млн акций номиналом 1000 руб. на бирже. Ее акции действительно пользовались спросом у страховщиков – в нее инвестировало около 20 компаний, говорят два участника рынка.

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«У компании было много земельных участков и не было долгов, но подозрения появились, когда ее акции стали активно покупать некрупные страховые компании, а также банки из второй-третьей сотни. Они покупали акции НДК, чтобы нарисовать себе активы», – рассказывает один из собеседников «Ведомостей». По его словам, это позволял делать рейтинг, но после понижения рейтинга (агентством RAEX. – «Ведомости») эта практика прекратилась.

RAEX за год дважды понизило рейтинг НДК, а в сентябре отозвало его. Состав собственников НДК с 2014 г. неоднократно менялся вследствие продаж акций преимущественно страховым компаниям. «Держателями первого выпуска облигаций компании выступили банки, кредитоспособность которых невозможно оценить высоко: рейтинги части из них были понижены и отозваны в течение последних шести месяцев, у части была отозвана лицензия», – сообщило RAEX. Связаться с представителями «Элтры» и НДК не удалось.