ЦБ очистит рынок от слабых страховщиков, НПФ и МФО

ЦБ завершает чистить три сектора финансового рынка — микрофинансовые организации (МФО), страховые компании и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) — от слабых игроков, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

«Уже во вторую половину 2017 года мы войдем с четким сигналом для финансового рынка, для потребителей, что Банк России в целом закончил очистку сектора микрофинансовых институтов, даже я бы сказал, и страховых компаний, и пенсионных фондов, от слабых игроков», - подчеркнул он (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу») и уточнил, что «мегазадача» регулятора — закончить этот процесс в ближайшие месяцы.

По словам Швецова, после этого регулятор перестанет массово отзывать лицензии у НПФ, МФО и страховщиков — впредь отзывы будут носить «не характер вычищения, а исключительно характер, связанный с текущим надзором».

Очищать финансовый рынок от недобросовестных и слабых игроков ЦБ начал в 2013 г., напомнил Швецов: это привело к отзыву сотен лицензий банков, НПФ, страховых компаний, исключение из реестра МФО и кредитных потребительских кооперативов. Регулятор пошел на это, чтобы обеспечить конкуренцию и повысить устойчивость рынка, утверждает Швецов.

Сейчас нужно повысить доступность финансовых услуг, убежден он: снизить цены, а для этого — уменьшить количество посредников. Например, на пенсионном рынке, где посредников трое — сам пенсионный фонд, управляющая компания, которая его обслуживает, и банк. «Чтобы удовлетворить их аппетиты в марже, либо конечный владелец средств, то есть пенсионер, получает маленький процент, либо заемщик, которому банк предоставляет финансирование, должен платить большой процент», - заявляет Швецов. Пенсионные фонды должны инвестировать в акции и облигации, а не держать деньги на банковских счетах, считает зампред ЦБ.

Средства в банках сейчас хранит небольшая доля населения: «В 2014 г. сбережения в банках имели лишь 10% россиян, в 2015 г. — 18%», однако у банковских счетов неплохие перспективы, убежден Швецов: «ЦБ в значительной степени завершил санацию банковской системы и доверие к банкам, в том числе благодаря системе страхования вкладов, остается на высоком уровне».

ЦБ также планирует разрешить МФО получать банковские лицензии, а банкам — менять статус на МФО, сообщил Швецов: «Мы хотим создать непрерывную цепочку между двумя типами МФО и тремя типами банков» (цитата по ТАСС). По мнению Швецова, это позволит оставаться в бизнесе банкам, которые сейчас не способны привлечь на рынке капитал. МФО, которые увеличили свой капитал и хотят перейти в статус банков, смогут получить соответствующую лицензию.

Так, по словам Швецова, появится цепочка лицензий 3+2. «Если говорить о кредитных организациях, то это три типа лицензий: базовая лицензия, расширенная лицензия и генеральная. Если мы говорим о пяти лицензиях, то речь идет о еще двух лицензиях МФО», - сказал он.