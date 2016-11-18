Гражданский кодекс уравняет права вкладчиков

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил в первом чтении в четверг ряд поправок в Гражданский кодекс (ГК). Проект изменений был внесен правительством в Госдуму еще в 2012 г., второе чтение он пройдет 2 декабря, указал председатель комитета Павел Крашенинников (цитаты по «Интерфаксу»).

Поправки подразумевают, что вклады в драгметаллах и сберегательные сертификаты будут включены в систему страхования вкладов.

Такой продукт, как счета в драгметаллах или обезличенные металлические счета, не пользовался большой популярностью, поскольку эти счета не были включены в систему страхования вкладов, поясняет зампред правления СДМ-банка Елена Волкоедова. Что касается сберегательных сертификатов, продолжает она, то по ним была возможность устанавливать ставки чуть выше, чем по вкладам, за счет того, что банкам не нужно было делать отчисления в АСВ. Теперь, пожалуй, банки не смогут предложить клиентам премию по сертификатам к обычному вкладу, говорит она.

Сырой документ Концепция поправок в ГК была разработана в 2009 г., внесена в Госдуму в 2012 г. и с тех пор изменения в закон о потребкредите и национальной платежной системе уже сняли ряд вопросов, которые должны были решить предлагаемые изменения в ГК, вспоминает Иванов. Совет по кодификации в своем заключении на законопроект сделал 100 замечаний, АРБ – 50, большая часть из них не учтена в нынешней редакции, заметил он.

С 1 сентября 2017 г. граждане смогут открывать новый вид счетов – совместный счет, указал на заседании комитета Крашенинников. «Это приближает нас к мировой практике, поскольку такие счета распространены в других странах, а клиенты, которые часто путешествуют, спрашивают нас про такой продукт», – говорит Волкоедова. Однако аналогичный такому счету продукт банки уже предлагают своим клиентам. Например, карточный счет с дополнительными картами, рассказывает Надежда Куликова из «Хоум кредита».

В банке при открытии вклада можно оформить доверенность на другого человека, указав в ней необходимые ограничения в части совершения операций по депозиту, говорит директор департамента депозитов и комиссионных продуктов «Ренессанс кредита» Галина Уткина. Правда, добавляет она, разграничения прав владений денежными средствами при этом не существует. Скорее всего этим и будет отличаться депозит с доверенностью от совместного вклада. По словам Куликовой, риски можно нивелировать, прописав четкие права и обязанности владельцев счета в договоре, особенно в сложных ситуациях: смерти одного из владельцев, ареста средств по долгам одного из них и т. д. Чем состоятельнее клиент, тем больше популярность такого продукта, указывает Ашот Симонян из «ВТБ 24».

Среди других изменений в ГК, одобренных комитетом, – заемщик сможет досрочно возвращать заем без согласия кредитора, но он будет обязан уведомить об этом за 30 дней до погашения. В тексте поправок, которые рассматривались Госдумой весной, был запрет на досрочное погашение ипотеки, что вызвало бурную дискуссию. А сам текст изменений в ГК отправили на доработку.

Пункт, который запрещал досрочное погашение ипотеки, убрали, но документ в целом все еще остался сырым и он не решает ряд важных вопросов, указывает вице-президент Ассоциации российских банков Олег Иванов. Например, продолжает он, банки нуждаются в возможности открывать социальный счет, на средства на котором нельзя было бы обратить взыскание. И это только один из множества моментов, которые следовало бы включить в ГК, предупреждает Иванов.

Представитель ЦБ ответил, что вопросы пока находятся на обсуждении.