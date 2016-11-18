Российские компании разместили в 2016 году вдвое больше евробондов, чем в 2015-м

Российские компании за 10 месяцев этого года разместили евробонды на $11,8 млрд, это больше, чем за весь 2014 год, и вдвое больше, чем в 2015 г., следует из данных PwC (см. график). С начала года по 15 ноября компании и банки закрыли 27 сделок, средняя сумма размещения – почти $450 млн. «ВТБ капитал» ждет, что сумма размещений до конца года составит более $13 млрд.

Бум размещения евробондов был в 2012–2013 гг., тогда, как правило, бумаги размещались на 3–5 лет.

Тот «небольшой всплеск размещения», который идет с конца 2015 г., партнер PwC Рустем Терегулов объясняет тем, что эмитенты рефинансируют бумаги, размещенные как раз в 2012–2013 гг., – обычно эмитенты размещают новые бумаги за год до погашения старого выпуска. Так делали некоторые банки и металлурги. Кроме того, сказался эффект низкой базы, продолжает он: в 2014–2015 гг. новых выпусков не было, а многие компании выкупали с рынка бумаги, так как в период острой геополитической нестабильности и волатильности рубля их котировки сильно падали.

В прошлом году было выплачено $19 млрд по займам российских эмитентов (в этом году – еще $16 млрд), а выпущено евробондов всего на $4,5 млрд, указывает руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ капитала» Андрей Соловьев. Инвесторы опасались дефолтов по долгам российских компаний в 2014 г., говорит он, но этого не произошло.

«В 2014–2015 гг. не было четкого понимания, как дальше будут складываться отношения России с Западом. Эта напряженность не давала ни эмитентам, ни инвесторам найти общий язык при размещениях», – вспоминает руководитель департамента рынков долгового капитала БКС Алексей Куприянов.

Однако рынок постепенно оживает. Евробонды размещали даже компании, которые под санкциями, например ВЭБ, продолжает Куприянов. Летом ВЭБ действительно проявил изобретательность и занял $300 млн, но рублями: номинал бумаги был $1000, однако все расчеты в рублях, т. е. формально это рублевый выпуск. Эта схема имеет право на существование, скорее всего и другие «санкционные» компании могут последовать примеру ВЭБа, считает Куприянов.

Соловьев указывает, что среди эмитентов много новых имен – Global Ports, O1 Properties, ГТЛК: раньше наиболее активными эмитентами были компании, которые в 2014 г. попали в санкционный список. С течением времени на рынок вышли новые компании.

Но главное, что определяет успех этого года, – ставки. «Ставки падали по всему миру, а в развитых странах вплоть до отрицательных. Образовалась ситуация, в которой инвесторы изголодались по относительно высокой доходности евробондов качественных российских эмитентов. Поэтому когда российские эмитенты начали возвращаться на рынок – спрос оказался значительным, что порой позволяло размещаться по ставкам ниже заявленного диапазона», – говорит Терегулов. Успех размещений, относительно положительный рыночный фон и высокий спрос продолжали привлекать эмитентов. Все выпуски этого года размещались с доходностями уровня 2013 г., уточняет Соловьев.

Размещение Минфина показало, что спрос есть и многие эмитенты решили закрыть сделки до ноября, чтобы избежать риска волатильности от выборов в США, продолжает Терегулов: делать прогнозы на 2017 г. сложно, многое зависит от ФРС, цен на нефть и отношений России с Западом. Соловьев убежден, что в следующем году размещений будет гораздо больше, чем в 2016 г.