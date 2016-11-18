ЦБ разрешит микрофинансовым организациям стать банками

Статья опубликована в № 4206 от 18.11.2016 под заголовком: Из варяг в греки и обратно

Центробанк внесет в закон изменения, которые позволят микрофинансовым организациям (МФО) трансформироваться в банки – и наоборот, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Изменения будут внесены в закон о банках и банковской деятельности, уточнил представитель Банка России.

Регулятор хочет создать непрерывную цепочку между двумя типами МФО и тремя типами банков, объяснил Швецов (цитата по «Интерфаксу»). Соответственно, регуляторная нагрузка на организацию будет зависеть от выбранной лицензии, говорит он. Механизм позволит оставаться в бизнесе банкам, которые не способны привлечь капитал, а также предоставит МФО возможность изменить бизнес-модель, указывает Швецов.

ЦБ готовится перейти к пропорциональному регулированию. Для банков будут предусмотрены два вида лицензирования – базовый (требует капитала от 300 млн до 3 млрд руб.) и универсальный (1–3 млрд руб.) Микрофинансовые организации должны будут стать либо микрофинансовой компанией (МФК) с капиталом от 70 млн руб., либо микрокредитной, не имеющей требований к величине капитала. Последняя при этом серьезно ограничена в работе. «Можно [будет] ходить из варяг в греки и обратно», – иронизирует Швецов.

Рыночный потенциал 109,8 млрд руб. такого размера достиг портфель займов микрофинансовых институтов по итогам III квартала этого года, сообщило Национальное бюро кредитных историй. Величина просроченной задолженности – 21,9%

Перетекание из одного сегмента в другой – нормальный процесс, считает президент ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков: «Прежде всего перетекание МФО в банки, когда они достигают больших размеров». Для банка переход в статус МФО – потеря вкладчиков, а также имиджевые потери, продолжает он, однако такой переток возможен, если бизнес складывается непросто и регуляторная нагрузка слишком велика. При переходе в статус МФО нагрузка на организацию сократится и, возможно, она сможет «продолжить существование в более маржинальном бизнесе, но с определенными ограничениями деятельности», резюмирует Аксаков.

«Мы обсуждали возможность приобретения статуса банка с несколькими крупными МФО, и они пока для себя такой необходимости не видят», – говорит замдиректора СРО «Мир» Андрей Паранич. Механизм превращения МФК в банк абсолютно неясен, говорит он: «Если требования к переходу будут трудновыполнимыми, то, возможно, будет проще создать банк с нуля и перевести на него бизнес, а не пытаться трансформировать бизнес-модель». Дело не в размере капитала, а в том, что модели регулирования сильно отличаются, объясняет он.

Если крупная компания решила развиваться как МФО, ей вряд ли интересно приобретать статус банка, согласен главный исполнительный директор МФО «Домашние деньги» Андрей Бахвалов, в отношении такой организации будут повышены регуляторные нормативы, ее гибкость уменьшится, потребуется полная смена стратегии. У банков интерес к рынку МФО есть, замечает он, некоторые из них создают дочерние компании, которые работают полностью в сегменте микрофинансирования. Банк, которому тяжело соблюдать нормативы, может получить ограниченную лицензию, если это не поможет – стать МФК, но перейти из МФК в категорию банков будет не так просто, полагает Паранич.