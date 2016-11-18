ЦБ отозвал лицензии у трех банков в столичном регионе

Банк России с 18 ноября отозвал лицензии у трех банков. Это московские ООО «Коммерческий банк "Метрополь"» и ООО «Инвестиционно-коммерческий банк «ОЛМА-Банк», а также зарегистрированный в подмосковном Долгопрудном ОАО «Коммерческий банк "Национальный залоговый банк"» (НЗБанк). По данным отчетности, на 1 ноября по величине активов НЗБанк занимал 375-е место в банковской системе страны, «Метрополь» - 377-е, Олма-банк - 611-е.

Агентство по страхованию вкладов объявило о наступлении страхового случая в отношении всех трех организаций. Выплаты компенсаций вкладчикам начнутся не позднее 2 декабря. Банки-агенты для этого АСВ выберет не позднее 24 ноября.

Об отключении НЗБанка от системы ЦБ «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП) стало известно 11 ноября, об отключении «Метрополя» - 17 ноября, Олма-банка - 10 ноября.

НЗБанк

«При неудовлетворительном качестве активов АКБ «НЗБанк» ОАО неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски, - объясняет пресс-служба регулятора. - Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала)». Требования законодательства в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма банк не соблюдал в части достоверного и качественного представления информации в уполномоченный орган. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма банка не соответствовали требованиям нормативных актов ЦБ.

«Метрополь»

«В условиях размещения денежных средств в активы низкого качества КБ «Метрополь» ООО неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски, - сообщила пресс-служба ЦБ. - Вследствие исполнения требований надзорного органа о формировании необходимых резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам, в деятельности кредитной организации неоднократно возникали основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)». Также банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, добавляет регулятор.

Олма-банк

Пресс-служба ЦБ объяснила, что за последний год Олма-банк не раз нарушал банковское законодательство и нормативные акты Банка России. Он допустил снижение в течение трех месяцев подряд размера собственных средств (капитала) ниже минимального размера, установленного частью седьмой статьи 11.2 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Руководство и собственники банка не приняли мер по увеличению собственных средств банка до 300 млн руб., установленных законом, и не решили поменять статус банка на небанковскую кредитную организацию. «На основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» Банком России исполнена обязанность по отзыву у ИКБ «ОЛМА-Банк» (ООО) лицензии на осуществление банковских операций», - говорится в сообщении на сайте ЦБ.

С 2013 г. Банк России отозвал лицензии у 291 банка, и у большинства из них были выявлены факты недостоверной отчетности, сообщила 14 ноября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. С 1 января 2006 г. по 1 января 2016 г. регулятор отозвал лицензии на осуществление банковских операций у 463 кредитных организаций. Наибольшее количество лицензий было отозвано в 2015 г. (93 лицензии) и в 2014 г. (86), а меньше всего - в 2011 г. (18) и в 2012 г. (22). По данным ЦБ, в России на 1 сентября 2016 г. работали 659 кредитных организаций, с тех пор лицензии были отозваны еще у нескольких.

В 2015 г. увеличилось количество кредитных организаций, лицензии на осуществление банковских операций у которых отозваны в связи с их неудовлетворительным финансовым положением. Так, в 2015 г. существенно участились случаи отзыва лицензий в связи с утратой капитала - 29 (31% от общего числа банков с отозванной лицензией) против 14 (16%) в 2014 г. При этом вдвое снизилась доля кредитных организаций, лицензии у которых отозваны из-за устойчивой неплатежеспособности - с 30% (26 кредитных организаций) в 2014 г. до 14% (13 кредитных организаций) в 2015 г.