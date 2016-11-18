Сбербанк назвал недостоверной информацию о массовой блокировке карт

В Сбербанке предупредили о недостоверной информации, распространяемой в социальных сетях относительно якобы обзвона клиентов банка и блокировке карт за совершение переводов при оплате товаров и услуг. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщается на официальной странице Сбербанка в Facebook.

«Сбербанк не осуществляет массовых обзвонов клиентов», – говорится в заявлении банка. В нем также указывается, что блокировка карт отправителя и получателя перевода при голосовом подтверждении операции «возможна исключительно в случае предоставления некорректной информации», например фамилии, имени, отчества, паспортных данных. «Таким образом мы отсекаем попытки мошенничества», – указывает кредитная организация.

Ранее в социальных сетях начала распространяться информация о том, что в Сбербанке проверяют коммерческие переводы средств по карточным счетам физических лиц. «Звонят не тому, кому приходят оплата, а тем, кто <...> переводит. Если кто-то скажет, что деньги перевел за услугу, даже за обучение, тогда <...> карту [куда был осуществлен перевод] блокируют, [как] и карту того, кто переводил <...> После блокировки – штрафы и налоговая», – говорится в одном из подобных сообщений.

В сообщениях указывается, что колл-центр Сбербанка якобы начал обзвоны недавно и что они проходят по различным городам России.