Райффайзенбанк на год раньше выполнил план по сокращению активов в России

Райффайзенбанк на год раньше достиг цели по сокращению активов в России, об этом в интервью «Ведомостям» рассказал предправления Райффайзенбанка Сергей Монин. В начале 2015 г. акционеры поставили перед своей российской «дочкой» задачу сократить активы, взвешенные с учетом риска, или RWA, на 20% до конца 2017 г.

«Сейчас мы ждем от акционеров окончательного подтверждения, потому что всегда есть небольшие нюансы в этих сложных расчетах. Но по факту задача выполнена, поэтому никакого существенного или сколь-либо заметного снижения взвешенных по риску активов на будущий год мы не ожидаем», – сказал Монин.

RWA влияет на расчет достаточности капитала, а размер RWA зависит от двух ключевых факторов: объема активов и их риск-веса, который различается в зависимости от класса активов.

По итогам III квартала 2016 г. активы российского Райффайзенбанка, взвешенные по риску, составляют 7,9 млрд евро, говорится в отчетности Raiffeisenbank International (RBI), тогда как в I квартале 2015 г. было 10,3 млрд евро. На этом фоне достаточность общего капитала Н1.0 Райффайзенбанка выросла с 11,2% на конец марта 2015 г. до 15,2% на 1 октября 2016 г. при регуляторном минимуме в 8%.

Цель не для каждого Представители «дочек» других иностранных банков – банка «Хоум кредит» и Росбанка – заявили, что их материнские структуры не ставили перед ними цель по сокращению RWA. Представители «Юникредит банка», Ситибанка, «ОТП банка» на запрос не ответили.

Активы за этот же период сократились с 13,8 млрд до 11,3 млрд евро, сейчас Райффайзенбанк занимает 10% в активах RBI, следует из отчетности группы. Но, несмотря на относительно небольшую долю в активах, на российскую «дочку» приходится существенная часть прибыли: за девять месяцев этого года RBI заработал 480 млн евро, из них Райффайзенбанк ­– 266 млн.

По словам Монина, два основных фактора, которые позволили выполнить цель, – ослабление рубля и улучшение качества портфеля. Сокращение происходило в корпоративном кредитовании в основном за счет проектного финансирования, в рознице – за счет оптимизации региональной сети и выхода из автокредитования в 2015 г., следует из его слов. Портфель кредитов компаниям сократился с конца 2014 г. на 12% до 305 млрд руб., следует из отчетности банка, физлицам ­– на 13% до 183 млрд руб. Банк начал контролировать рост корпоративного портфеля еще в октябре 2014 г., тогда банк объявил, что начнет выдавать кредиты компаниям не раньше чем в начале 2015 г.

Требование материнского банка о сокращении активов, взвешенных с учетом риска, небеспочвенно, говорит аналитик Moody’s Елена Редько: не все продукты и регионы генерировали комфортную доходность с учетом рисков. Сокращение RWA было сделано в том числе за счет валютных кредитов компаниям, у которых недостаточно валютной выручки для обслуживания кредитов, или, например, в 2015 г. банк продал из низкодоходных (с учетом операционных затрат и кредитных потерь) розничные кредиты на Дальнем Востоке, перечисляет она.

Основное достижение банка – им удается сокращать риски, не теряя при этом в прибыльности, считает Редько. По ее словам, банку это удается за счет достаточно большой доли счетов до востребования в пассивах, которые используются в работе с инструментами срочного рынка. Они принесли около четверти чистых процентных доходов в течение девяти месяцев 2016 г., в 2015 г., когда ставки на рынке были выше, эти операции принесли более трети процентных доходов, заключила Редько.

Летом 2015 г. Райффайзенбанк договорился с группой «Бин» о продаже своего негосударственного пенсионного фонда «Райффайзен». Однако Монин заверил, что продажа фонда не связана с планами по сокращению RWA.