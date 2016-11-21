Финансовый холдинг Гуцериевых – Шишханова готовится к SPO

Статья опубликована в № 4207 от 21.11.2016 под заголовком: Все идет по «Европлану»

Совет директоров лизинговой компании «Европлан», подконтрольной Микаилу Шишханову, оценил негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Сафмар» в 33 млрд руб., а страховую компанию ВСК – в 32,4 млрд руб., следует из опубликованного решения совета директоров «Европлана». Акции двух компаний будут внесены в оплату допэмиссии торгуемого на Московской бирже в первом котировальном списке «Европлана» (IPO состоялось в декабре 2015 г.).

Финансовой группе (ФГ) «Сафмар», управляющей активами семьи Гуцериевых – Шишханова, принадлежит 45,2% акций ВСК, также есть возможность докупить 3,8% акций. Она будет связана «с выполнением ряда корпоративных действий, основанных на требованиях регулятора», при этом контролирующий акционер страховой компании, Сергей Цикалюк, останется владельцем 51% голосующих акций ВСК.

НПФ «Сафмар» принадлежит Шишханову и Саиду Гуцериеву. Согласно данным ЦБ, на конец II квартала совокупные пенсионные накопления и пенсионные резервы фонда «Сафмар» (в августе к фонду присоединились три других НПФ группы: «Европейский», «Регионфонд», «Образование и наука») составляли 185,5 млрд руб. Таким образом, оценка всего фонда в 33 млрд соответствует 17,8% от активов. «Если смотреть предыдущие сделки, проходившие на российском рынке в районе 15–20% от стоимости активов, то эта оценка выглядит схожей. Однако если говорить о рыночной оценке, то цена в районе 20% от активов не оправдана никакими показателями. Например, западные фонды торгуются в диапазоне 2–4% от активов», – указывает главный стратег «Сбербанк CIB» Андрей Кузнецов.

В среду ЦБ зарегистрировал допэмиссию акций «Европлана» на 126 млн бумаг (сейчас капитал состоит из 23 млн акций). На базе «Европлана» Шишханов намерен создать публичную компанию с капитализацией свыше 60 млрд руб. – холдинг «Сафмар финансовые инвестиции» с профилем «инвестирование и прозрачное управление активами», сообщил «Европлан» в пятницу. Размещение эмиссии будет из трех этапов: сначала во внебиржевом порядке в капитал внесут акции НПФ «Сафмар» и ВСК, затем у акционеров «Европлана» будет возможность воспользоваться преимущественным правом покупки бумаг (для них цена может быть ниже цены размещения, но не более чем на 10%) и в последнюю очередь, до конца 2016 г., акции на сумму до 15 млрд руб. будут размещены на Московской бирже.

Стоимость акций НПФ «Сафмар» и ВСК была определена, принимая во внимание отчет об оценке KPMG с учетом дисконта к рыночной цене фонда и страховщика на уровне 19,7 и 19,6% соответственно. Согласно оценке, в «Европлан» будет внесен весь НПФ стоимостью 33 млрд руб. и 49% акций ВСК – 15,9 млрд руб. В группе рассчитывают на интерес «российских инвесткомпаний, фондов, банков».

«Как показывает опыт подобных российских размещений в недавнем прошлом, целевой аудиторией нынешнего размещения будут прямо или косвенно являться другие НПФ», – отмечает Кузнецов. Акции входят в первый котировальный список, потому их смогут купить банки, пенсионные фонды, страховые компании и розница, не согласен Павел Митрофанов из RAEX.

Во время IPO «Европлана» акции выкупили в основном пенсионные фонды группы «Бин» – «Доверие», Европейский пенсионный фонд, «Сафмар», Регионфонд, «Образование и наука», также среди покупателей был «Русский стандарт» – ныне НПФ «Наше будущее», входящий в ФГ «Будущее» (принадлежит владельцу O1 Group Борису Минцу).