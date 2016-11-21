Борис Йордан меняет руководство «Ренессанс страхования»

Основной владелец «Ренессанс страхования» Борис Йордан меняет руководство компании – с 22 ноября ее возглавит Юлия Гадлиба, до сих пор руководившая розничным блоком в статусе вице-президента, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Гадлиба сменит Лейлу Барахнину, которая займется управлением рисками на позиции вице-президента. Йордан, по его словам, решил отойти от операционного управления, которым занимался 10 лет, и сосредоточиться на стратегии компании.

Йордан хочет сменить руководство компании в преддверии готовящейся сделки – он нашел новых инвесторов для компании, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к страховщику. Сейчас большая часть «Ренессанс страхования» принадлежит Йордану, его партнерами являются Сергей Рябцов и Дмитрий Бакатин, но точную структуру собственников компания не раскрывает.

«Предполагается, что частично сделка будет денежной, а частично – обмен долями. Но контрольный пакет остается у Йордана и его партнеров», – говорит один из источников.

«Мы действительно находимся в переговорах с несколькими потенциальными партнерами, и с большой долей вероятности сделка будет закрыта в ближайшее время», – подтвердил представитель компании, но отказался раскрыть детали. Три года назад страховщиком интересовался владелец «Русских фондов» Сергей Васильев, рассказывали два финансиста. Он вчера не отвечал на звонки.

О том, что Йордан ищет партнеров и меняет активы компании на 15 млрд руб., стало известно весной 2016 г. «Ренессанс страхование» специализируется на автокаско, ОСАГО и добровольном медицинском страховании, входит в том-10 страховщиков по этим видам страхования. Согласно RAEX в 2015 г. сборы компании составляли 20,9 млрд руб. В 2015 г. компания получила прибыль впервые за три года – 2,8 млрд руб., следует из ее консолидированной отчетности.

Найти инвестора на российскую страховую компанию нелегко, считает аналитик S&P Виктор Никольский: «Обычно инвесторов смущает непрозрачность сектора в целом». По его мнению, прибыль сектора в 2016 г. обеспечат лишь несколько крупных игроков.