«Югорию» снова приватизируют

Государственную страховую компанию «Югория» снова пытаются отдать в частные руки: правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) включило ее в список компаний, которые должны быть приватизированы в 2017 г. 100% акций «Югории» оценены в 3,9 млрд руб., сообщается в опубликованном документе. Какой именно пакет может быть продан, не раскрывают.

Впервые о продаже компании чиновники задумались в 2003 г. Акции «Югории» с 2009 г. неоднократно попадали в план приватизации активов ХМАО, однако желающих купить их пока не нашлось. В июле 2009 г. Deloitte оценивала компанию в 7 млрд руб. И с тех пор ее цена неуклонно снижалась. Однако продаже все годы мешали или недостаточное количество информации, раскрытой инвесторам, или сокращенный срок продажи акций, или тот факт, что квота на участие иностранных инвесторов на страховом рынке оказалась выбранной.

Последняя попытка продать ее в 2012 г. за 5,2 млрд руб. провалилась: заинтересовался лишь «Ингосстрах», подавший заявку в ФАС, но он не стал участвовать в аукционе. Осенью 2012 г. правительство ХМАО исключило «Югорию» из плана приватизации, уволило гендиректора Алексея Семенихина и начало финансовое оздоровление компании. Позже менеджерам страховщика были предъявлены обвинения в воровстве (см. врез).

Кому предъявлены обвинения 20 июля 2015 г. официальный представитель СКР Владимир Маркин сообщал «Интерфаксу», что следователи в ХМАО предъявили обвинение в хищении более 200 млн руб. двум бывшим топ-менеджерам «Югории». По данным «Известий», речь шла о двух бывших гендиректорах «Югории» – Владимире Волкове (руководил компанией в 2000–2010 гг.) и Семенихине (был заместителем Волкова до 2010 г., после чего сам пришел на пост гендиректора).

До 2015 г. страховщик оставался убыточным: в 2014 г. потери «Югории» по МСФО составили более 1 млрд руб. В 2015 г. компания продала «Альфастрахованию» свою «дочку» – «Югория-мед», не раскрыв сумму сделки, и завершила год с чистой прибылью 236,7 млн руб. по РСБУ. По итогам девяти месяцев 2016 г. чистая прибыль компании составила 172 млн руб., утверждает ее представитель и замечает, что «Югорию» наконец «привели в порядок»: «В этом году никакие сделки не влияют на получение чистой прибыли по итогам года».

По данным ЦБ, в первом полугодии 2016 г. компания заняла 24-е место по объему собранной премии, 11-е место по ОСАГО и 14-е место по автокаско. За первые полгода 2016 г. «Югория» собрала 3,3 млрд руб. страховых премий, ее активы на 30 июня составили 14,3 млрд руб., свидетельствуют данные RAEX. В то же время балансовый убыток «Югории», рассчитанный без нарастающего итога, за II квартал составил 104 млн руб., рентабельность активов и собственных средств были отрицательными.

«Компания имеет государственный статус, довольно известный бренд, широкую филиальную сеть», – перечисляет руководитель управления страховых рейтингов Национального рейтингового агентства Татьяна Никитина.

Впрочем, правительство вряд ли сможет заработать на продаже актива. Инвестиции в «Югорию» превышают оценку компании.

Летом страховщик провел допэмиссию акций на 4,3 млрд руб., увеличив уставный капитал до 8,2 млрд руб. Шаг был вынужденным: в прошлом году ЦБ потребовал от компании изменить структуру активов. Выпущенные акции временно выкупила Тюменская область, а после того как ЦБ зарегистрировал отчет о допэмиссии, они были переданы ХМАО. После допэмиссии показатели страховщика улучшились, замечает Никитина.

Будет ли интерес у страховщиков к активу, пока не ясно. Например, «Ингосстрах» вовсе не интересуется сделками.

Сделки M&A на рынке страхования сейчас не имеют смысла, убежден гендиректор «Ингосстраха» Михаил Волков: «Слишком много рисков связано с покупкой актива в виде страховой компании». «Мы будем рассматривать любую возможность, но пока это только план приватизации», – осторожен гендиректор «Альфастрахования» Владимир Скворцов.

«Небольшой круг» потенциальных покупателей «Югории» есть, говорит представитель компании со ссылкой на правительство ХМАО. Акционер намерен отдать компанию только в «очень надежные руки» и по достойной цене, продолжает он: в прошлом году компания получила предложение о покупке за 1 млрд руб., однако такой вариант владельца не устроил. В правительстве ХМАО не ответили на запрос «Ведомостей».