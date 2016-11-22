Пенсионные фонды убедили ЦБ менее резко сократить лимит на вложения в банки

Центробанк хочет с 1 января 2019 г. ограничить вложения негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в обязательства банков с 40 до 30%, говорится в опубликованном в понедельник вечером проекте положения ЦБ «Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений НПФ», который разработан взамен действующего положения от 25 декабря 2014 г.

В августе Банк России сообщал, что разработал проект положения, согласно которому к 1 июля 2018 г. НПФ должны сократить вложения в банки до 25%.

В четверг на прошлой неделе первый зампред ЦБ Сергей Швецов говорил, что, по его мнению, лимит вложений в банки должен быть установлен на уровне 5–10%, остальные средства должны идти на рынок капитала. «У нас есть программа по сокращению лимитов вложений различных категорий финансовых посредников в обязательства банков. Это связано с сокращением линейки посредников, чтобы повысить эффективность использования денежных средств», – заявлял Швецов.

По расчетам РАНХиГС, сделанным на основе выборки из 127 фондов (расчеты включали период с 2007 по 2016 г.), на конец 2015 г. банковские депозиты и денежные средства на счетах в банках составляли 23,6%, а на конец первого полугодия 2016 г. – 22,7% всех вложений пенсионных накоплений НПФ. При этом они сократились вдвое по сравнению с предыдущими годами: в 2012 г. этот показатель был на уровне 46,2%, в 2013 г. – 40,7%, в 2014-м – уже 34%.

Что еще ЦБ не хочет видеть у НПФ Согласно новым правилам облигации без кредитного рейтинга не могут приобретаться за счет пенсионных накоплений (подобные облигации, купленные до вступления в силу положения, могут входить в состав портфеля фондов до 1 июля 2019 г.). Также к 2019 г. НПФ должны будут отказаться от инвестирования в ипотечные сертификаты участия (ИСУ). Приобретенные ранее ИСУ, оценка недвижимого имущества в составе ипотечного покрытия которых проведена оценщиком, могут находиться в составе пенсионных накоплений до погашения. Вместо ипотечных сертификатов НПФ смогут инвестировать пенсионные накопления в недвижимость, для чего им придется приобрести паи инвестиционных фондов для неквалифицированных инвесторов. Еще одна новелла – единый лимит на вложения в активы группы связанных юридических лиц: 15% стоимости инвестиционного портфеля. Согласно проекту положения ЦБ доля в инвестиционном портфеле ценных бумаг, имеющих повышенную степень риска, ограничивается 10%.

«Деньги пенсионных фондов – это ценный финансовый ресурс для банков, особенно учитывая, что многими НПФ и владеют банки», – указывает главный стратег «Сбербанк CIB» Андрей Кузнецов, называя это лоббистской победой финансовых групп: «Для клиентов же фондов, возможно, это не особенно хорошо. ЦБ правильно указывал, что банки – это ненужная прослойка между пенсионными фондами и реальной экономикой».

Пенсионное сообщество прикладывало очень большие усилия, чтобы смягчить позицию ЦБ, определенные усилия прилагались и со стороны банков, указывает директор по корпоративным рейтингам RAEX Павел Митрофанов. «Мотивы, которые озвучивались фондами, – это то, что как минимум 5% лимита нужно для переходных кампаний, также пенсионные фонды настаивали, что им нужны защитные активы в портфеле, коими являются депозиты, наконец, они говорили, что свежая ликвидность, приходящая в НПФ, также должна какое-то время находиться в банках», – отмечает он. Представитель ЦБ полагает, что документ был скорректирован по итогам обсуждения с участниками рынка.

«Устанавливаемый лимит в 30% – это достаточно жесткий норматив», – соглашается член совета директоров НПФ «Согласие» (контролируется основным акционером МКБ Романом Авдеевым) Андрей Неверов.

«Возобладала разумность. Представители пенсионного рынка утверждали, что нельзя так резко снижать лимит на вложения в банки. Во время определенных экономических событий необходимо иметь вложения в стабильные инструменты с гарантированной доходностью, например в депозиты», – отмечает Неверов.