Credit Suisse готовит IPO самого ценного актива

В 2017 году его «дочка», обслуживающая розничных и корпоративных клиентов, привлечет до $5 млрд

Второй по активам банк Швейцарии – Credit Suisse создал дочерний банк Credit Suisse (Schweiz), говорится в его сообщении. Новый банк будет работать только в Швейцарии и обслуживать розничных и корпоративных клиентов Credit Suisse, а также управлять средствами богатых клиентов.

«Это довольно скучный – в хорошем смысле – швейцарский банк, – сказал FT гендиректор Credit Suisse (Schweiz) Томас Готтштайн. – Наша цель – в том, чтобы создать простой, прагматичный банк для швейцарских клиентов». Клиенты из других стран будут обслуживаться в азиатском и международном подразделениях Credit Suisse. Credit Suisse перевел в новую «дочку» 1,4 млн клиентов, сообщает Reuters. Об активах, которые получит Credit Suisse (Schweiz), будет объявлено позже.

Учреждение дочернего банка – требование регуляторов, говорится в сообщении Credit Suisse: они хотят защитить финансовую систему страны от проблемы «банков, слишком больших, чтобы обанкротиться». В 2015 г. аналогичную компанию учредил крупнейший швейцарский банк – UBS.

Credit Suisse решил извлечь выгоду из необходимости учреждения «дочки» и привлечь капитал, проведя первичное размещение ее акций. «Я думаю, это лучший способ привлечения капитала, не размывая сильно доли существующих инвесторов», – сказал Reuters Даниэль Хойзельман, управляющий фонда Global Asset Management и акционер Credit Suisse. IPO запланировано на 2017 г. и может стать одним из крупнейших европейских размещений следующего года. Credit Suisse (Schweiz) разместит 20–30% акций и привлечет, по разным оценкам, до 5 млрд франков ($4,95 млрд). Капитализация нового банка составит до $19,8 млрд.

Инвестбанки уже готовятся к швейцарскому IPO. «Все борются за участие в размещении», – на условиях анонимности сказал Reuters один инвестбанкир.

Credit Suisse в понедельник дал рекламу нового банка, которая занимала целую полосу, в нескольких СМИ, пишет Bloomberg. Но, по данным местных газет, Credit Suisse в конечном итоге может продать весь швейцарский бизнес. Готтштайн такие планы отрицает: «У нас нет ни малейшего намерения сделать это. Это важнейший актив для стратегии группы» (цитата по FT).

Credit Suisse необходим свежий капитал, поскольку он проходит масштабную реструктуризацию под руководством гендиректора Тижана Тиама, занявшего этот пост летом 2015 г. Он сокращает инвестбанковские операции в Нью-Йорке и Лондоне, чтобы сосредоточиться на обслуживании богатых клиентов, в том числе в Китае и на других развивающихся рынках. С начала года акции Credit Suisse подешевели на 35%, его капитализация – 29,34 млрд франков ($29 млрд).

Операции, объединенные в Credit Suisse (Schweiz), за первые три квартала принесли группе 29% доходов и больше доналоговой прибыли, чем любое другое подразделение, пишет Bloomberg. В 2018 г. перед ним стоит цель заработать 2,3 млрд франков прибыли по сравнению с 1,6 млрд франков в 2015 г.