Бывший предправления Балтинвестбанка перешел в банк «Санкт-Петербург»

Бывший предправления Балтинвестбанка Игорь Кирилловых возглавил допофис банка «Санкт-Петербург», сообщил вчера «Деловой Петербург». Кирилловых подтвердил «Ведомостям» свое назначение. Кирилловых с 8 августа 2016 г. работает в банке на должности руководителя допофиса «Коммерческий департамент № 2» на Невском проспекте, 178, сообщила представитель банка «Санкт-Петербург». По ее словам, это крупнейший в городе допофис «Санкт-Петербурга». Он предоставляет услуги юрлицам и физлицам, VIP-клиентам.

Кирилловых 49 лет. Он с 2005 г. возглавлял Балтинвестбанк (с декабря прошлого года проходит санацию), до этого работал в Астробанке, Автобанке и петербургском филиале АКБ «Ингосстрах-союз». Санатор Балтинвестбанка – «Абсолют банк», АСВ выделило на санацию 32 млрд руб. на 10 лет. С января банк возглавляет бывший зампред правления «Абсолют банка» Константин Яковлев. К июню банк, где в конце 2015 г. работало 1608 сотрудников, по словам Яковлева, сократил 20% персонала.

Резюме поубавилось Число вакансий в банковской сфере Петербурга в этом году не выросло (это единственная такая отрасль), а количество резюме с начала года сократилось на 20%, по данным Superjob.ru. Финансовая отрасль ввиду объективных причин (отзыв лицензий, экономическая ситуация, сложности с трудоустройством и проч.) перестает быть гарантом стабильности, высокого заработка и карьерных перспектив, поэтому соискатели перетекают в другие сферы, констатируют аналитики портала. Сохраняется спрос на профессионалов бэк-офиса, выполняющих поддерживающую и оптимизирующую функцию.

Петербургских банков на рынке почти нет, а из оставшихся «Санкт-Петербург» самый лучший, объяснил свой выбор Кирилловых. Существенного повышения в должности в ближайшее время не ожидается, говорит источник, близкий к банку.

По словам Кирилловых, в банк «Санкт-Петербург» перешли и некоторые сотрудники Балтинвестбанка. Еще 10 человек перешло в банк «Александровский». По данным его пресс-службы, это специалисты и руководители в департаментах клиентского бизнеса, малого и среднего бизнеса и кредитном. На рынок труда по разным причинам вышло немало специалистов разного уровня, но устроиться им сложно, говорил в октябре «Ведомостям» предправления «Александровского» Евгений Лотвинов.

С учетом безработицы на банковском рынке найти более высокую должность в Петербурге Кирилловых сейчас вряд ли удастся, считает бывший топ-менеджер федерального банка. Его назначение руководителем крупнейшего допофиса банка «Санкт-Петербург» показывает, что руководство банка доверяет ему, продолжает он. Кирилловых знает все бизнес-единицы Петербурга и может заниматься серьезной клиентской работой, у «Санкт-Петербурга» больше ресурсов, чем у Балтинвестбанка, это открывает более широкие возможности для клиентщика, резюмирует собеседник «Ведомостей».