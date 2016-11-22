Qiwi выпустила беспроцентные кредитные карты

«Киви банк», входящий в группу Qiwi, вышел на рынок потребительского кредитования: он выпустил банковские карты «Совесть», которые будет выдавать в Москве, а с весны 2017 г. - в Татарстане. Об этом рассказал гендиректор Qiwi Plc. Сергей Солонин.

Свой продукт Солонин называет картами рассрочки: ставка для заемщика в период рассрочки составит 0%. Срок займа - 1-12 месяцев, сумма – 5000-300 000 руб., рассказывает руководитель кредитного проекта Олег Ряженов-Симс. По его словам, проект будет зарабатывать за счет вознаграждения от партнеров: магазины, рестораны, АЗС будут платить за то, что проект привлекает им новых клиентов. Среди этих партнеров Inventive Retail Group, Burger King, Lamoda, «М.видео», «Связной» и др., следует из материалов Qiwi. Сейчас у Qiwi уже более 50 брендов-партнеров по кредитному проекту, их круг расширяется, утверждает Ряженов-Симс.

Сегодня картой можно расплатиться более чем в 1000 магазинов-партнеров в Москве и области, есть и онлайн-ритейлеры, говорит представитель Qiwi. Товары и услуги в других местах с помощью карты оплачивать нельзя - как и снимать с нее наличные.

Проект с Qiwi расширяет доступные в «М.видео» кредитные предложения, говорит представитель торговой сети Валерия Андреева. Беспроцентная рассрочка от производителей пользуется заметной популярностью, но формат подразумевает специальные кредитные условия для конкретных товаров, объясняет она. Карта Qiwi позволят приобретать любой товар, что может положительно сказаться на трафике магазинов и продажах, считает Андреева.

Ставку для партнеров Qiwi не раскрывает. Она никак не связана с ключевой ставкой ЦБ и ставками, принятыми на рынке традиционного потребительского кредитования - она ближе к размеру скидки, которую продавцы товаров и услуг дают клиентам скидочных сервисов, говорит Ряженов-Симс. Человек, близкий к одной из розничных сетей, рассказал, что ставка - 3-6% и зависит от срока, на который предоставляется рассрочка, а также от параметров конкретного партнера Qiwi. По его словам, продукт Qiwi по мировым меркам не уникален. Например, в Белоруссии действует аналогичный проект «Халва» МТбанка, утверждает он.

По прогнозу Qiwi, у ее продукта около 40 млн потенциальных клиентов. К 2020 г. планируется выдать более 4 млн карт, следует из материалов Qiwi. В первую очередь продвигать его компания будет тем, кто уже пользуется сервисами Qiwi, в частности электронным кошельком Visa Qiwi Wallet (VQW), обещает Солонин. На конец сентября 2016 г. у Qiwi было 16,5 млн активных кошельков (примерно на 1% меньше, чем годом ранее), следует из отчета компании.

Qiwi планирует, что к 2020 г. средняя комиссионная ставка для партнеров будет составлять 6-7%, следует из материалов Qiwi. По ее прогнозу, объем транзакций к 2020 г. составит 35-40 млрд руб., а чистая выручка от кредитного бизнеса - 15-20 млрд руб. в год.

За девять месяцев 2016 г. скорректированная чистая выручка Qiwi составила 7,8 млрд руб. (+2,9%) год к году, скорректированная чистая прибыль - 3,8 млрд руб. (+15%), следует из отчета компании.

В Альфа-банке уже несколько лет есть аналогичный продукт - карта «Мои покупки», которая позволяет получить рассрочку при покупке до двух месяцев, рассказывает руководитель направления Альфа-банка Алексей Степанов. Сервис Qiwi не сможет составить конкуренцию традиционным банковским картам и POS-кредитам, считает он.

«Тинькофф банк» не видит у «Совести» каких-либо существенных преимуществ перед имеющимися на рынке кредитными картами и дебетовыми картами с овердрафтом, утверждает представитель «Тинькофф банка» Дарья Ермолина. Более того, продукт накладывает на клиента ограничение: совершать покупки только у партнеров, поскольку, согласно тарифу Qiwi, период рассрочки действует только при условии совершения операции в магазинах-партнерах, отмечает она. Многие банки, в том числе «Тинькофф», предоставляют своим клиентам грейс-период для покупок, в течение которого не начисляются проценты за пользование кредитом - в «Тинькофф» он составляет до 55 дней, а ограничений по торговым точкам нет, говорит Ермолина.

По оценке JPMorgan, на новый продукт Qiwi в пятилетней перспективе может прийтись свыше 50% доходов Qiwi. Но карточный бизнес требует больших затрат, чем процессинговый, в частности - из-за расходов на маркетинг, говорится в отчете инвестбанка. Эти расходы могут негативно сказаться на рентабельности Qiwi по EBITDA, отмечают аналитики JPMorgan. Синергии с текущими операциями Qiwi они не видят - кроме получения внутренней информации, позволяющей установить кредитный лимит для заемщика. По итогам 2017 г. Qiwi может ожидать чистый убыток в 1,4 млрд руб., сообщают аналитики JPMorgan, ссылаясь на менеджмент Qiwi.