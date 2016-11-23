ЦБ не сошелся с Минфином в определении доходности, которую должны получать инвестиции НПФ

Центробанк предлагает отказаться от идеи оценивать инвестиции пенсионных фондов (НПФ) с точки зрения «экономически обоснованного уровня доходности», свидетельствуют правки ЦБ в подготовленный Минфином законопроект о внесении изменений в закон «О негосударственных пенсионных фондах» («Ведомости» ознакомились с документом). Регулятор смягчил формулировку и предлагает НПФ размещать пенсионные накопления и резервы в активы, по которым «уровень ожидаемой доходности <...> не ниже, чем по иным доступным способам размещения».

Но если доходность все же окажется ниже, НПФ «обязан обеспечить реализацию» таких активов «на наилучших доступных для фонда условиях». Как и в редакции Минфина, фонд в случае нарушения будет обязан восполнить убыток или упущенную выгоду. Сначала регулятор направляет НПФ письмо, где описаны обстоятельства нарушения, и через месяц вопрос выносится на рассмотрение комитета финансового надзора Центробанка, который «на основании мотивированного суждения» выносит решение о нарушении, а также о сумме средств для восполнения.

«Мы постарались доработать законопроект, сделав более понятными ряд определений», – говорит представитель Центробанка. По его словам, в ближайшее время правки к документу будут направлены в Минфин. В министерстве поправки пока не видели.

«Цыплят по осени считают» «Цыплят по осени считают – нельзя измерять доходность управления пенсионными накоплениями на маленьких горизонтах. Все-таки это длинная история, и здесь надо итоги подводить раз в пять лет, может быть, даже реже», – говорил в июле 2016 г. в интервью «Интерфаксу» первый зампред Банка России Сергей Швецов.

Правки в проект были внесены после дискуссии, состоявшейся у представителей фондов с сотрудниками Центробанка в начале ноября, указывает один из сотрудников управляющей компании: «Правительству еще предстоит принять или отклонить предложенные ЦБ правки. Документ дальше будет находиться в работе – это не финальная версия».

«Формулировка, предложенная Минфином, была более общей, и под нее подходило очень много возможных случаев, и она зависела от субъективного суждения регулирующей стороны – можно было по-разному трактовать заданные требования», – указывает он. «Формулировка ЦБ носит более конкретный характер. Она учитывает «трешевые» случаи, когда некий актив покупается выше рыночной стоимости или, напротив, продается ниже рыночной стоимости для аналогичных по рискам финансовых инструментов», – отмечает собеседник «Ведомостей».

«Хотелось бы увидеть некоторые уточнения в документе, сохраняется много деталей и пограничных ситуаций, которые регулятор и участники рынка могут по-разному интерпретировать», – указывает исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев.

«Изменение формулировок Центробанком не сделало их до конца понятными. Все еще остается место для субъективной оценки регулирующего органа», – говорит гендиректор компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. Правда, по его словам, предложения регулятора все-таки более конкретные, чем у правительства.

Проблема состоит в другом, уверен главный стратег «Сбербанк CIB» Андрей Кузнецов, НПФ раскрывают свои инвестиции только перед регулятором, клиенты и аналитики не видят портфель частных пенсионных фондов – не могут оценить уровень риска их инвестиций. «ЦБ считает, что только он в состоянии оценить эти риски НПФ», – отмечает он.