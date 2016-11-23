ЕС заставит иностранные банки держать больше капитала на случай краха, чтобы не тратить бюджетные деньги на их спасение. Это ответ на аналогичные меры США

В среду Еврокомиссия представит новые правила, требующие от банков США и Азии держать больше капитала и ликвидности в странах ЕС, сообщают FT, WSJ и Reuters. Это должно укрепить банковскую систему ЕС: у нерезидентов должно быть достаточно средств на случай краха, чтобы они могли реструктурировать бизнес и выделить жизнеспособные подразделения в отдельные компании, не обращаясь за помощью к правительствам стран, в которых они работают.

ЕС потребует, чтобы глобальные системно значимые банки и банки с активами от 30 млрд евро учредили в одной из стран союза холдинговую компанию. Она будет обязана выполнять требования к достаточности капитала, существующие в ЕС, независимо от того, какие показатели по капиталу у материнской компании. Это значит, что крупнейшим банкам США, включая Citigroup, JPMorgan Chase и Goldman Sachs, а также китайским и японским придется держать в ЕС больше капитала.

По данным FT, когда ЕС писал эти правила, у него не было цели воспользоваться Brexit, но после выхода Великобритании из ЕС новые требования затронут и британские банки. Тогда это будет еще один удар по Лондону как по финансовому центру: необходимость держать дополнительный капитал, например, во Франкфурте снизит привлекательность лондонских подразделений.

«Это дает представление, что ждет нас в будущем, – сказал FT консультант одного из инвестбанков, которых коснутся новые правила. – И, поскольку сейчас все реформируют структуру бизнеса, это создает еще больше неопределенности». «Если нужно будет учредить в ЕС холдинговую компанию как центр бизнеса, то возникает вопрос: сколько нужно таких компаний в ЕС?» – добавляет он.

В ноябре 2015 г. Совет по финансовой стабильности (FSB) потребовал от 30 системно значимых банков к 2022 г. создать подушку безопасности (TLAC) в размере 18% активов, взвешенных с учетом риска. Это может быть капитал и долговые инструменты, которые при банкротстве будут конвертированы в акции. Зампредседателя Еврокомиссии, курирующий вопросы финансовой стабильности, Валдис Домбровскис ранее говорил, что это требование касается 13 банков ЕС. Теперь же ЕС хочет распространить это требование на «дочек» нерезидентов, если материнская компания входит в число системно значимых.

Инициатива ЕС – это ответ на аналогичные меры, уже действующие в США. Член совета управляющих ФРС Дэниел Тарулло еще в 2012 г. представил план по ужесточению требований к достаточности капитала банков-нерезидентов. Сильнее всего под удар попал Deutsche Bank, у которого 37% активов тогда приходилось на США и капитал американского подразделения иногда был отрицательным, пишет FT. Также пострадал бизнес в США Barclays, Societe Generale, UBS и Credit Suisse.

В итоге все европейские банки, работающие в США, сократили там бизнес, а еврокомиссар по внутренним рынкам Мишель Барнье назвал это в 2014 г. «нехорошим сигналом». «Если мы видим односторонние меры в одном направлении, то будут и ответные меры, – говорил он. – Но я хотел бы этого избежать».

США требуют от европейских банков все большего раскрытия, большей достаточности капитала и реорганизации трейдинговых, инвестбанковских и кредитных операций. К 2018 г. их капитал первого уровня должен составлять не менее 4%. У DB USA, холдинговой компании Deutsche Bank, капитал составляет 4,08%, пишет WSJ. Но активы Deutsche в США сократились с $354,7 млрд в 2011 г. до $203,4 млрд на конец сентября, что составляет 11% всех активов Deutsche ($1,81 трлн).