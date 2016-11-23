Банкир Анатолий Мотылев попросил о своем банкротстве

После того как двое кредиторов и АСВ просили его обанкротить, он решил сделать это сам

Бывший владелец банка «Российский кредит» Анатолий Мотылев подал в суд ходатайство о признании его банкротом, передает «Интерфакс». Об этом заявил судья Арбитражного суда Москвы, который слушает дело о банкротстве экс-банкира, возбужденное по заявлению офшора «Флауари девелопментс лимитед».

На заседании в среду суд должен был проверить обоснованность заявления «Флауари девелопментс лимитед» о банкротстве экс-банкира. Его долг перед компанией – около 190 млн руб. Заявление «Флауари девелопментс лимитед» подано в суд 22 июля.

На заседании в среду представитель экс-банкира не смогла представить суду документальное подтверждение места регистрации бизнесмена, а также сведений о наличии или отсутствии у него несовершеннолетних детей, сообщает «Интерфакс». Суд отложил слушание на 20 января 2017 г.

Кроме того, признать Мотылева банкротом просил офшор Camilla Properties Limited (от заявления отказался) и конкурсный управляющий банка «Российский кредит» – Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Банк России в конце июля 2015 г. отозвал лицензии сразу у четырех банков, подконтрольных ранее Мотылеву, - у «Российского кредита», «Тульского промышленника», «М банка» и «АМБ банка». Арбитражные суды признали эти кредитные организации банкротами.

Регулятор 1 сентября 2015 г. сообщил, что, по предварительной оценке, общая дыра в капитале банков, входивших в банковскую группу Мотылева, оценивается в сумму более 100 млрд руб.

Кроме того, у Мотылева было семь пенсионных фондов – «Солнце. Жизнь. Пенсия», «Сберфонд солнечный берег» и др., их клиентами к моменту отзыва лицензии были 1,13 млн человек, на их счетах было 39 млрд руб. накопительных взносов. Эти потери по закону обязан компенсировать ЦБ.

В ходе проверки качества активов банков и входящих в состав группы НПФ регулятор установил, что проводимые внутри группы операции осуществлялись с целью сокрытия информации о реальном финансовом положении банков и пенсионных фондов, а также о выводе активов.

Басманный суд в феврале и марте 2016 г. разрешил обыски и выемки в квартирах и домах Мотылева, писал «Коммерсантъ». По словам источника издания, после обысков на все российское имущество и активы экс-банкира, а это несколько квартир и земельные участки в Одинцовском районе Подмосковья, Басманный райсуд наложил арест с целью погашения возможного ущерба по ходатайству следствия. 23 мая Мосгорсуд рассмотрел жалобу Мотылева на это решение и частично ее удовлетворил, сняв арест с небольшой части имущества банкира.

Летом представитель Следственного комитета России (СКР) подтвердил «Ведомостям», что против Мотылева возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Речь может идти о махинациях на свыше чем 1 млрд руб. в подконтрольном Мотылеву «М банке».