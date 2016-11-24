Поправки к закону об ОСАГО забуксовали

«Осенний» пакет поправок Минфина к закону об ОСАГО (о приоритете натурального возмещения) до сих пор не внесен правительством в Госдуму, а это значит, что она не успеет рассмотреть и принять его до конца года, заявил председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. «Правительство до сих пор не внесло, по регламенту они не успевают до конца года: если не внесли, значит, уже никак», – уточнил он. По его словам, дело в позиции спикера Госдумы Вячеслава Володина, который намерен повысить эффективность работы правительства. Связаться с представителем Володина не удалось.

«Межведомственные согласования [по законопроекту] слишком долго шли», – посетовал Аксаков. Единственный вариант решения проблемы, по его мнению, – доработать законопроект о переходе на натуральную форму оплаты ущерба по ОСАГО, внесенный в Госдуму в июле депутатом Николаем Емельяновым: документ должен выйти на рассмотрение в начале декабря, и в случае поддержки правительства его можно успеть доработать и принять во втором-третьем чтении до конца года. «Концептуально законопроект соответствует правительственному», – говорит Аксаков.

Страховое сообщество обратится к президенту России, заявил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс: «Письмо сегодня будет подписано <...> президенту Владимиру Путину, потому что это действительно уже последний рубеж». В ходе прямой линии 14 апреля 2016 г. Путин пообещал «вмонтировать» идею натурального возмещения по ОСАГО в компетенцию ЦБ (об этом сообщал «Интерфакс»). Он дал соответствующее поручение по итогам прямой линии. «Указания президента уже не выполняются в нашей стране по ряду каких-то несостыковок в правительстве», – возмущен Юргенс.

Плохо без нового закона Если натуральное возмещение не введут с нового года, это усугубит проблемы, связанные с убыточностью и автоюристами, убежден директор департамента андеррайтинга и управления продуктами СК «Согласие» Дмитрий Кузнецов: «Если действительно это произойдет, мы будем самостоятельно работать со страхователями, повышая сервис услуг и показывая преимущество натуральной формы возмещения по ОСАГО».

Если строго следовать процедуре, принять поправки до конца декабря действительно уже не удастся, рассказывает политолог Екатерина Шульман: законопроект необходимо разослать субъектам права законодательной инициативы за 30 дней до первого чтения и еще 30 дней должно пройти между первым и вторым чтением – это время на поправки. «Однако если это приоритетный законопроект, всегда можно ускориться», – говорит она: были примеры чрезвычайно скоростного рассмотрения, когда от внесения до финального одобрения проходили считанные дни. Но такую срочность нужно обосновать – например, острой необходимостью ввести законопроект в действие с 1 января 2017 г. Есть процедура принятия «в первом чтении и в целом», когда небольшой по объему законопроект сразу после первого чтения принимают в финальной версии. Однако проект поправок к закону об ОСАГО – большой проект, затрагивающий интересы участников рынка: «Если нет радикальной политической воли, провести его в спешке через Госдуму может и не получиться», – предполагает эксперт.

Поправки находятся на согласовании с заинтересованными ведомствами, говорит представитель Минфина: «Мы стараемся максимально ускорить процесс согласования, чтобы успеть в осеннюю сессию, при этом мы стараемся учесть все замечания, чтобы законопроект не нуждался в дополнительной доработке после его вступления в силу». Разногласий между Минфином и ЦБ нет, уверяет представитель ЦБ: «Нами предпринимаются максимальные усилия для того, чтобы законопроект был рассмотрен и принят в осеннюю сессию, мы также видим заинтересованность в этом профильного комитета Госдумы».

Если законопроект о натуральном возмещении не примут в этом году, ВСС будет требовать перенести обязательное введение электронного полиса ОСАГО с 1 января 2017 г., опасаясь всплеска мошенничества, сказал Юргенс. Е-ОСАГО решает проблему доступности полиса, а возмещение ремонтом должно сократить уровень мошенничества, согласен представитель «Альфастрахования»: «Если одного из элементов мы не увидим, это может привести к окончательной разбалансировке рынка ОСАГО». Наиболее вероятный выход, с его точки зрения, – предложение Аксакова об альтернативном законопроекте. Однако, по словам представителя ЦБ, переносить старт обязательных продаж полисов ОСАГО регулятор не планирует.