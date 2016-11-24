Инвесторы, инвестбанкиры и аналитики стремятся в совет по листингу Московской биржи

Московская биржа завершила сбор заявок на формирование совета по листингу. Более чем из 100 заявок ей нужно отобрать около 30

Более 100 заявок получила Московская биржа, которая отбирает кандидатов в совет по листингу, сообщил «Ведомостям» представитель биржи. Всего мест в совете порядка 30–35.

В компетенции совета будут вопросы, связанные как с прохождением процедуры листинга или отказа в нем, так и с делистингом либо изменением его уровня, приостановкой и возобновлением торгов, утверждением изменений в эмиссионных документах, следует из документов биржи. В него должны войти оценщики (для обсуждения листинга ИСУ и ПИФов), аудиторы, юристы, представители рейтинговых агентств, эксперты по корпоративному управлению, инвесторы (из УК и НПФ), инвестбанкиры, аналитики, методологи, представители биржи и ЦБ. Отбор участников состоится в середине декабря, а сформировать совет планируется в январе.

Больше всего кандидатов в категориях «инвесторы», «инвестбанкиры» и «аналитики», уточнил представитель биржи. «Выбирать кандидатов будет совет биржи, после чего правление биржи утвердит рекомендации совета. При выборе кандидатов биржа будет ориентироваться на опыт и репутацию кандидатов», – говорит он.

«При формировании пользовательских комитетов у нас также высокий спрос от кандидатов. Для членов комитетов и советов это возможность узнать о планах биржи, обсудить подходы к формированию этих планов и новых решений», – объясняет высокий спрос управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова.

Для чего нужен совет 20-30 столько попыток получить листинг от компаний сомнительного качества Московская биржа фиксировала в 2011–2012 гг. «Сейчас это редкость. Но некоторые случаи требуют детальной проработки», – говорила в июне Кузнецова. Совет по листингу – один из способов не допустить недобросовестных эмитентов к торгам

Заявки подали два партнера аудиторской компании ФБК – Александр Ермоленко и Алексей Терехов (один в качестве юриста, второй – аудитора), рассказал «Ведомостям» Терехов.

«Биржа – это площадка для рыночных отношений между заемным капиталом, инвесторами и заемщиком. Мы как аудитор заинтересованы, чтобы эти отношения строились на лучшей рыночной практике. Сейчас заказчиком наших услуг является в первую очередь регулятор, а не рынок», – констатирует он. Участие в таком органе, как совет биржи, будет способствовать повышению как качества аудита, так и рыночной заинтересованности в наших услугах, уверен Терехов.

Заявку также подали представители Аналитического кредитного рейтингового агентства, сообщил человек, знающий это от сотрудников биржи. Гендиректор агентства Екатерина Трофимова это подтвердила: «Заявка подана на участие в совете по листингу в статусе методолога». От рейтингового агентства RAEX заявки подали директор и замдиректора по рейтингам кредитных институтов Павел Митрофанов и Марина Мусиец. Заявку подала и председатель рейтингового комитета Национального рейтингового агентства Татьяна Ковалева.

Много заявок было от брокеров, говорит еще один собеседник «Ведомостей». Это подтвердили в БКС, «Финаме» и «Атоне». «С одной стороны, мы хотим помочь бирже, чтобы на рынок выходили правильные компании и качественных инструментов для инвестирования становилось больше. С другой – мы активно работаем с институциональными и корпоративными клиентами, и участие в совете по листингу позволит оказывать им поддержку на всех уровнях», – объяснил гендиректор «Атона» Андрей Звездочкин.

По словам гендиректора УК «Альфа-капитал» Ирины Кривошеевой (УК заявку не подавала), в совете листинга должны быть люди, которые хорошо разбираются в процессах размещения акций или облигаций, детально понимают правила и качество эмитентов.